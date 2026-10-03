Italia-Turchia, l'arbitro scelto evoca un brutto incubo e con lui gli azzurri non hanno mai vinto

Designato il polacco Marciniak che diresse il ko con il Belgio agli ottavi di Euro2024, precedenti ricchi di polemiche anche con i club italiani

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Non è stato tenero il designatore Rosetti nello scegliere l’arbitro per Italia-Turchia, quarta gara di Nations League in programma lunedì al Dall’Ara di Bologna. A dirigere il match con la nazionale di Montella sarà il polacco Marciniak, che non evoca bei ricordi.

La squadra arbitrale al completo

Szymon Marciniak sarà coadiuvato dagli assistenti Listkiewicz e Kupsik Arys IV uomo, con Lasyk al Var e lo svizzero Fähndrich all’Avar.

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I precedenti con l’Italia

Con il fischietto polacco gli azzurri non hanno mai vinto: 2 pareggi e 2 sconfitte nei quattro precedenti. In particolare Marciniak diresse la pessima figura della nazionale di Spalletti agli ottavi di Euro204 quando a Berlino perse malamente contro la Svizzera per 2-0. L’ultimo ricordo è un 3-3 con la Germania nel marzo del 2025 in Nations League. La prima volta fu in amichevole, nel 2015, che vide gli azzurri sconfitti 3-1 dal Belgio; la seconda, invece, nello 0-0 maturato nella Nations League 2022 in casa dell’Inghilterra. Anche con i club italiani precedenti agrodolci: ben 12 sconfitte per le nostre squadre su 32 partite con 11 pareggi e tante polemiche, specialmente con Napoli e Inter.

Chi è l’arbitro Marciniak

Nato a Płock nel 1981 Simon Marciniak vanta una grande considerazione in Uefa nonostante un curriculum con errori anche clamorosi. Il polacco comincia ad arbitrare nel 2002 e riesce a raggiungere i più alti livelli nel 2009, diventando arbitro Fifa nel 2011. La partita di maggior rilevanza arbitrata da Marciniak è senza dubbio la finale dei Mondiali di calcio Qatar 2022 Francia-Argentina, quando fu contestato dai francesi. In Champions League 2022/23 gli è stata affidata la finale tra gli inglesi del Manchester City e l’Inter, giocata ad Istanbul e terminata con la prima e storica vittoria del club inglese allenato dallo spagnolo Pep Guardiola. Agli ultimi Mondiali ha debuttato in Argentina-Algeria.

Nei precedenti tra Italia e Turchia invece si contano 10 successi azzurri e 4 pareggi.