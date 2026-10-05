A poche ore dalla sfida di Bologna, ancora un nuovo undici dopo i segnali positivi del Mancini-bis nella seconda partita con i turchi. Obiettivo classifica e quarti e Euro2028

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Quando l’Italia sembrava fatta, i dubbi di Roberto Mancini hanno prevalso contro la Turchia, ultimo sforzo per chiudere un ciclo parso infinito ma interessante e sperimentale con i quattro impegni ravvicinati della Nazionale. Il ct cambia ancora visione e prospettiva. Dopo aver osservato, studiato e riflettuto sulla migliore formazione possibile, assisteremo a una nuova versione degli Azzurri. In conferenza stampa, la sua versione dei fatti e la sua spiegazione di simili valutazioni. I fatti rimangono: gli Esposito, osannati fino ad oggi, sarebbero fuori, salvo inversioni brusche.

La nuova Italia di Mancini

La nuova Italia di Roberto Mancini si prepara a scendere in campo allo stadio Renato Dall’Ara, tutto esaurito, di Bologna contro gli uomini scelti dal ct Vincenzo Montella. All’andata, l’Italia ha superato con un certo entusiasmo gli avversari, ma lunedì sera si decide la permanenza nella Lega A di Nations League, ma anche per garantirsi la certezza del ruolo di testa di serie al prossimo sorteggio delle qualificazioni a Euro 2028.

Insomma, mentre la Turchia è costretta a una revisione a causa di un forfait importante come quello di l’Italia subisce un rimescolamento delle carte e dei giocatori in campo per consentire di cpinvolgere il gruppo azzurro e di alleggerire il peso su alcuni. Confermato tra i pali, l’inamovibile Gigio Donnarumma migliore in campo contro la Francia. Sulla fascia destra Di Lorenzo sembra favorito su Michael Kayode mentre al centro, al fianco di Bastoni, dovrebbe rivedersi Mancini, in vantaggio su Scalvini. Sulla fascia sinistra Ruggeri potrebbe concedere un turno di riposo a Calafiori, che ha convinto con i transalpini ma deve rifiatare.

Attacco stravolto senza gli Esposito bros

A centrocampo dovremmo rivedere titolare Barella (fermato dopo l’errore con il Belgio da cui è scaturito il gol) nel ruolo di mezzala destra al posto di Frattesi, mentre in cabina di regia, con Tonali potrebbe vedere Romano, preferito a Ricci per partire dal 1′. A completare il reparto sul centro-sinistra si candida per il debutto da titolare in azzurro Issa Doumbia, che dovrebbe vincere il ballottaggio con Fagioli.

Lo psicodramma Turchia

Il principale cambiamento interesserà il reparto offensivo: i fratelli Esposito sembrano destinati a lasciare il loro posto a Scamacca e Daniel Maldini, a causa del problema fisico accusato da Moise Kean.A completare il tridente a destra Vergara, sul quale Mancio ha speso parole molto positive.

Nell’altra metà del campo, la Turchia guidata da Montella si presenta all’appuntamento bolognese oltre alle inevitabili critiche dei media turchi si deve misurare con la situazione classifica, assai esplicita, e le assenze pesanti per squalifica di Yilmaz e Arda Guler che si aggiungono a quelle già note di Calhanoglu e Yildiz, già assenti nell’1-4 di una settimana fa. Ora tocca difendere il lavoro fatto fino a questo momento in trasferta, in Italia, con un simile bagaglio.