Mancini sorride dopo il 3-1 alla Turchia: “Era previsto perdere fluidità”. E su Romano lancia un messaggio importante

Il ct azzurro analizza la vittoria contro la Turchia e spiega le scelte effettuate durante la partita. Poi guarda già alla sfida decisiva di novembre in Belgio.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

L’Italia supera la Turchia per 2-1 e conquista una vittoria importante nel percorso di Nations League. Gli Azzurri passano in vantaggio con Gianluca Scamacca, vengono raggiunti nella ripresa da Aral Simsir, ma trovano subito i gol decisivi con Riccardo Calafiori e Pio Esposito. Una partita non semplice per la squadra di Roberto Mancini, che ha cambiato molto rispetto alla precedente sfida e ha dovuto gestire anche la situazione disciplinare. Al termine dell’incontro, il ct ha analizzato la prestazione spiegando soprattutto le ragioni delle numerose sostituzioni. Tra i protagonisti anche Daniel Maldini e Alessandro Romano, tutti intervenuti per commentare la vittoria.

Mancini: “Sapevo che avremmo perso fluidità, i cambi erano necessari”

Roberto Mancini parte proprio dalle difficoltà incontrate dall’Italia, sottolineando come i numerosi cambiamenti abbiano inevitabilmente inciso sulla prestazione: “Nonostante avessimo cambiato, c’era stanchezza da parte di tutti. Abbiamo sofferto un po’ all’inizio ma poi l’abbiamo ripresa”. Il ct ammette quindi che la squadra avrebbe potuto perdere qualcosa sul piano della fluidità: “Sapevo che avremmo perso fluidità con i tanti cambi: era previsto”. Una scelta che Mancini rivendica anche per motivi disciplinari, visto che diversi giocatori erano già ammoniti: “Le sostituzioni erano necessarie, avevamo dei giocatori ammoniti e un arbitro intenzionato ad ammonirli di nuovo”. Il tecnico guarda poi anche al futuro e alla corsa per il secondo posto: “Vediamo a novembre, probabilmente ce lo andremo a giocare in Belgio. Il fatto di potercela giocare per la qualificazione è già un bell’obiettivo”.

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Mancini promuove Romano: “Può fare anche la mezz’ala”

Tra i giocatori lanciati dal primo minuto c’è stato Alessandro Romano, protagonista di una prestazione importante e autore dell’assist per il gol di Scamacca. Mancini ha parlato anche della sua posizione in campo, spiegando che il centrocampista può essere impiegato in più ruoli: “Può fare anche la mezz’ala, ha bisogno di fare questo tipo di partite per crescere”. Parole che confermano la fiducia del ct nei confronti del giovane centrocampista e nella sua capacità di adattarsi alle esigenze della squadra. Per Romano si è trattato di un’occasione importante per mettersi alla prova in una partita ufficiale con la Nazionale. Mancini lo considera quindi un elemento sul quale lavorare in prospettiva, ma anche una risorsa già utilizzabile nelle diverse soluzioni della mediana.

Italia-Turchia: le pagelle

Scamacca: “Felice per il gol, ma soprattutto per il risultato”

Dopo il gol segnato contro la Turchia, Gianluca Scamacca ha sottolineato soprattutto l’importanza della vittoria ottenuta dagli Azzurri: “Sono felice per il gol ma soprattutto per il risultato perché era importantissimo vincere”. L’attaccante ha riconosciuto le difficoltà incontrate contro una squadra che ha saputo rendere la partita complicata: “Sapevamo che non era facile, la Turchia è una squadra tosta e aggressiva ma abbiamo fatto un’ottima gara”. Per Scamacca si tratta inoltre del secondo gol dopo quello segnato a Wembley, un altro passo importante nel suo percorso con la Nazionale. Sulla possibilità di convincere Mancini a puntare su di lui, l’attaccante è stato molto chiaro: “Facendomi trovare pronto per dare una mano alla Nazionale”.

Maldini e Romano: “Conta aver vinto”, poi la risposta alle critiche

Daniel Maldini avrebbe voluto lasciare il segno anche sul tabellino dei marcatori, ma mette davanti a tutto il risultato ottenuto dall’Italia: “Il gol sarebbe stato la ciliegina sulla torta ma abbiamo vinto ed è questo quello che conta”. Alessandro Romano, invece, si gode una serata particolarmente positiva dopo essere partito titolare e aver fornito l’assist per il gol di Scamacca: “Titolare e assist? Così è ancora più bello ma ho solo pensato ad aiutare la squadra e dare il massimo”. Il centrocampista ha poi ribadito la propria disponibilità tattica: “Posso giocare da play ma anche da mezz’ala, dove vuole il mister lì gioco”. Infine Romano ha parlato della scelta di vestire la maglia azzurra e delle critiche ricevute: “Ho scelto l’Italia con convinzione”, aggiungendo poi: “Sono il futuro ha detto Mancini? Sono anche il presente ma ora torno al Cagliari e poi vediamo”