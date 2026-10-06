Italia-Turchia, moviola: arbitro e Var strizzano l’occhio agli azzurri, dubbi su due gol su tre. Sfatato un tabù

La prova dell’arbitro Marciniak al Dall’Ara di Bologna in Nations League analizzata ai raggi X, il fischietto polacco ha ammonito quattro giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Nessun errore grave da parte dell’arbitro Marciniak, giusta severità in occasione dei quattro cartellini gialli ma resta qualche piccolo dubbio sul secondo e sul terzo gol dell’Italia. Vediamo cosa è successo al Dall’Ara di Bologna in Nations League, ricordando che con il fischietto polacco gli azzurri non avevano mai vinto prima.

Italia-Turchia, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 23′ Scamacca segna con un bel destro davanti a Cakir, ma dopo essere partito in netta posizione irregolare. Il bomber azzurro si rifà al 23′ con un gran gol, stavolta valido. C’è anche un check in sala VAR: tutto regolare, Scamacca non ha toccato col braccio. Fa tutto il centravanti che rimedia anche il primo giallo al 42′ Scamacca, dopo aver rifilato un pestone a Yuksek. Al 47′ ammonito anche Ruggeri per aver trattenuto Kahveci a palla lontana. Al 55′ giallo per Celik che stende Doumbia.

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Il Var aiuta gli azzurri

Valido al 61′ il gol di Sismir così come – dopo qualche perplessità – il 2-1 firmato da Calafiori di testa al 65′. C’è anche un check del VAR per una presunta spinta di Calafiori su Elmali, ma il difensore della Turchia cade troppo facilmente sull’elevazione di Calafiori. All’81’ ammonito Bardakci per un fallo di mano con cui ha impedito a Vergara di partire. Dubbi sul terzo gol azzurro all’87’: Doumbia sfonda in area da destra, si libera di un avversario con una spallata sospetta ma l’arbitro fa giocare, sinistro respinto, tiro-cross di Romano e zampata vincente di Pio Esposito. Dopo 4′ di recupero finisce 3-1.

Chi è l’arbitro Marciniak

Nato a Płock nel 1981 Simon Marciniak vanta una grande considerazione in Uefa nonostante un curriculum con errori anche clamorosi. Il polacco comincia ad arbitrare nel 2002 e riesce a raggiungere i più alti livelli nel 2009, diventando arbitro Fifa nel 2011. La partita di maggior rilevanza arbitrata da Marciniak è senza dubbio la finale dei Mondiali di calcio Qatar 2022 Francia-Argentina, quando fu contestato dai francesi. In Champions League 2022/23 gli è stata affidata la finale tra gli inglesi del Manchester City e l’Inter, giocata ad Istanbul e terminata con la prima e storica vittoria del club inglese allenato dallo spagnolo Pep Guardiola. Ai Mondiali ha debuttato in Argentina-Algeria.

I precedenti con l’Italia

Con il fischietto polacco gli azzurri non avevano mai vinto: 2 pareggi e 2 sconfitte nei quattro precedenti. In particolare Marciniak diresse la pessima figura della nazionale di Spalletti agli ottavi di Euro204 quando a Berlino perse malamente contro la Svizzera per 2-0. L’ultimo ricordo è un 3-3 con la Germania nel marzo del 2025 in Nations League. La prima volta fu in amichevole, nel 2015, che vide gli azzurri sconfitti 3-1 dal Belgio; la seconda, invece, nello 0-0 maturato nella Nations League 2022 in casa dell’Inghilterra. Anche con i club italiani precedenti agrodolci: ben 12 sconfitte per le nostre squadre su 32 partite con 11 pareggi.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Listkiewicz e Kupsik Arys IV uomo, Lasyk al Var e lo svizzero Fähndrich all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Scamacca, Ruggeri, Celik, Bardacki.