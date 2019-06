Italia, tutte le combinazioni: gli Azzurrini si qualificano se...

"C'è ancora una piccola speranza": il ct Gigi Di Biagio non ha nascosto la delusione dopo il mancato primo posto nel girone A degli Europei. L'Italia ha fatto il suo dovere contro il Belgio, battuto 3-1, ma il 5-0 della Spagna alla Polonia ha qualificato gli iberici e spedito i nostri sull'orlo del precipizio.

Ora per essere ripescati come miglior seconda e per ottenere il passaggio in semifinale e la qualificazione alle prossime Olimpiadi serve una combinazione favorevole di risultati negli altri raggruppamenti.

In particolare, sono tre le partite da tenere d'occhio: Danimarca-Serbia; Germania-Austria e Francia-Romania.

Domenica sera in campo le prime due gare in contemporanea. Danesi e austriaci non devono vincere con 3 o più gol di scarto contro Serbia e Germania perché finirebbero a 6 punti, raggiungerebbero l'Italia e avrebbero una miglior differenza reti degli azzurri o comunque un maggior numero di gol realizzati. La Danimarca soprattutto potrebbe avere gioco facile contro una Serbia già eliminata.

Poi, lunedì, il pericolo "biscotto": Francia-Romania se finisce in pareggio vedrà i rumeni passare come prima classificata, e i Galletti come miglior seconda a quota 7. Quindi gli Azzurri devono sperare che vinca una delle due nazionali, ma non solo: la Francia deve vincere con almeno tre gol di scarto, solo così la Romania finirebbe con una differenza reti peggiore di quella di Chiesa e compagni.

Le speranze sono al lumicino ma Di Biagio non si perde d'animo: "Sapevamo che avremmo dovuto aspettare l'altro risultato e non è stato positivo, complica tutto terribilmente. È difficile, abbiamo una piccola speranza e fino all'ultimo resteremo qua. Non potevo chiedere di più ai ragazzi, in tutte e tre le gare, ma quando non porti a casa il risultato diventa difficile. Siamo la squadra che ha concluso di più in porta ma non è bastato, abbiamo dato dimostrazione di grande gioco, ma alla fine sono i risultati che contano".

SPORTAL.IT | 23-06-2019 00:16