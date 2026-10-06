Italia U.21-Polonia, moviola: per Baldini prima applausi e striscioni poi rabbia e polemica con l’arbitro, cosa ha fatto Ndour

Lascia un po’ a desiderare la direzione del tedesco Badstubner all’Adriatico nel girone di Under 21, incerto a livello disciplinare ha fatto arrabbiare spesso Baldini. Vediamo cosa è successo a Pescara.
- Italia U.21-Polonia, i casi da moviola
- La magia di Ndour
- Chi è l’arbitro Badstubner
- I precedenti tra le due squadre
- L’arbitro ha ammonito un giocatore
Italia U.21-Polonia, i casi da moviola
Questi gli episodi dubbi della gara. All’Adriatico tutti pazzi per Baldini, l’allenatore che ha riportato il Pescara in Serie B. “Pescara non dimentica”, si legge su uno striscione. Graziato al 12′ Duda per un intervento a piedi uniti con i tacchetti, valido al 16′ il gol di Koleosho che si fa perdonare il rigore sbagliato in Armenia, quinto gol in Under 21 per lui. Valido anche al 26′ il raddoppio di Ndour. Al 38′ Ede, nel tentativo di anticipare Cisse, entra duramente da dietro. Ci stava almeno il giallo: Baldini entra praticamente in campo per chiedere chiarimenti all’arbitro.
La magia di Ndour
Al 54′ magia di Ndour che pesca il portiere fuori area e segna con una carambola perfetta a pallonetto dalla propria trequarti. Al 57′ ammonito Palmisani. Al 59’ l’Italia fa poker con Lipani su buona palla di Koleosho nello spazio: rete regolare. Al 65’ segna anche la Polonia con Mikokajewski ma un minuto dopo arriva il pokerissimo di Fini, che parte in posizione regolare. All’85’ gol polacco con Zewlakow. All’87’ c’è però anche il sesto gol firmato da Cherubini con un destro a giro , dopo 4′ di recupero finisce 6-2 e gli azzurrini si qualificano ai Mondiali chiudendo al primo posto nel girone per differenza reti sui polacchi.
Chi è l’arbitro Badstubner
Classe ’91 il tedesco Florian Badstübner Il 3 ottobre 2020 ha esordito in Bundesliga dirigendo la gara tra RB Lipsia e FC Schalke 04 (4-0). Nel 2025 viene iscritto nelle liste internazionali della FIFA e il 17 luglio esordisce nelle competizioni UEFA dirigendo la gara tra Hapoel Be’er Sheva e Levski Sofia (2-4(dtr))
I precedenti tra le due squadre
Nei precedenti 1 vittoria degli azzurrini, 3 pareggi e due successi dei polacchi.
L’arbitro ha ammonito un giocatore
Coadiuvato dagli assistenti Waschitzki e Hüwe con Braun IV uomo, l’arbitro del match ha ammonito Palmisani