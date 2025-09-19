BJK Cup, Italia a un passo dall’eliminazione: Cocciaretto si arrende a Kostyuk. Azzurre aggrappate a Paolini

Nella semifinale della competizione, la squadra di Tathiana Garbin si trova sotto contro l’Ucraina. Cocciaretto non riesce a replicare quanto fatto contro la Cina, il bis è decisamente più lontano

Una speranza che si fa più flebile. L’Italia sperava di fare il bis nella Billie Jean King Cup ma la semifinale contro l’Ucraina è cominciata con il piede sbagliato, le azzurre infatti si trovano subito sotto dopo la sconfitta di Elisabetta Cocciaretto contro Kostyuk. Ora le speranze per le ragazze di Garbin sono tutte affidate al talento di Jasmine Paolini che incontra la sua bestia nera, Elena Svitolina.

Cocciaretto: niente da fare contro Kostyuk

Tathiana Garbin dà ancora fiducia a Elisabetta Cocciaretto per la sfida contro l’Ucraina. L’azzurra è reduce dalla clamorosa rimonta nel match giocato con la Cina e la capitana azzurra sembra voler provare a sfruttare questo momento di forma e di fiducia. E’ una sfida molto complicata quella contro Kostyuk, lo si sa dalla vigilia, e lo conferma il campo. Cocciaretto ci prova ma contro il talento della sua avversaria ucraina sembra non esserci nessuna possibilità. Kostyuk prende subito il comando delle operazioni nel primo set che chiude con relativa facilità e poi chiude i conti nel secondo parziale: 6-2, 6-3, il risultato finale.

Paolini prova a tenere l’Italia in vita

Ora tocca a Jasmine Paolini provare a tenere ancora in vita le speranze azzurre di un bis nella Billie Jean King Cup. La toscana però si trova di fronte una sfida molto complicata anche in considerazione degli ultimi precedenti con Svitolina che l’hanno sempre vista uscire sconfitta. L’Italia però resta aggrappata a Jan nella speranza di portare il tie al terzo match e di giocarsi le sue ultime chance con il doppio, in cui le azzurre possono avere un piccolo vantaggio.