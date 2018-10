Italia-Ucraina, probabili formazioni

Roberto Mancini alla ricerca di nuove soluzioni a poche ore dall'amichevole contro l'Ucraina a Genova, in programma questa sera alle 20.45. Per il ct azzurro si tratta della messa a punto in vista del match di domenica contro la Polonia, già decisivo per quanto riguarda la Uefa Nations League.

Persi quattro uomini per infortunio, il ct jesino è in difficoltà soprattutto in attacco, dove la sfortuna lo ha privato di Cutrone e Romagnoli. Bernardeschi, che alla Juve fa la mezzala, potrebbe svolgere il ruolo di falso 9 in attacco, con Chiesa e Insigne a coadiuvarlo sulle fasce.

A centrocampo intoccabili Jorginho e Verratti, poi ballottaggio tra Barella e Pellegrini. Tra i pali gioca Donnarumma, che sarà coperto da Florenzi, Bonucci, Chiellini e uno tra Biraghi e Criscito.

Italia-Ucraina, ore 20.45

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Criscito; Verratti, Jorginho, Barella; Chiesa, Immobile, Insigne. A disposizione: Sirigu, Perin, Cragno, Acerbi, Criscito, Tonelli, Piccini, Emerson, Bonaventura, Gagliardini, Pellegrini, Berardi, Caprari, Giovinco, Immobile, Lasagna. CT: Ventura

UCRAINA (4-2-3-1): Pyatov; Karavaev, Kryvtsov, Rakitskiy, Matvienko; Stepanenko, Malinowski; Yarmolenko, Marlos, Konoplyanka; Yaremchuk. A disposizione: Boyko, Burda, Buyalskyy, Danchenko, Kacheridi, Lunin, Makarenko, Seleznov, Dyfochuk, Tsurikov, Tsygankov, Zinchenko. CT: Shevchenko

