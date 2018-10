Italia, un altro eroe del 2006 annuncia l'addio al calcio

Il sogno di vivere il terzo Mondiale della propria carriera da ct sembra destinato a rimanere tale. Marcello Lippi, l’eroe dalla panchina dell’impresa dell’Italia campione a Germania 2006, ha infatti annunciato l’intenzione di dare l’addio al calcio al termine del contratto che lo legherà alla Federazione cinese fino al 31 gennaio 2019: “Penso che questa sarà la mia ultima esperienza, è difficile che continui ad allenare” ha detto il tecnico toscano a Radio Rai durante la trasmissione 'Radio Anch'io Lo Sport'.

Lippi è diventato il ct della Cina nel novembre 2016, ereditando in corsa una situazione quasi compromessa nelle qualificazioni al Mondiale di Russia: l’impresa (la Cina ha partecipato ad una sola fase finale del Mondiale, nel 2002) non è riuscita, la Nazionale non è andata oltre il quinto posto nel girone, ma la Federazione è voluta ripartire da chi in Cina è già nella storia per avere vinto tre campionati nazionali, una Coppa e la Champions League asiatica tra il 2012 e il 2014 con il Guangzhou Evergrande.

A inizio 2019 dovrebbe quindi concludersi la carriera di uno degli allenatori più vincenti del calcio mondiale, vincitore di tredici titoli con la Juventus, tra cui cinque scudetti, la Champions League 1996 e l’Intercontinentale dell’anno successivo. Sono quattro i giocatori campioni del mondo ormai dodici anni fa ancora in attività: due in Italia, Andrea Barzagli e Daniele De Rossi, che si uniscono a Gianluigi Buffon e a Cristian Zaccardo, quest’ultimo attualmente svincolato.

E proprio in quanto ultimo allenatore della Juventus capace di vincere la Champions, a Lippi è stato chiesto un parere sul momento d’oro dei bianconeri in campionato: “La Juve è ancora troppo più forte, solo il Napoli può infastidirla. Inter, Milan e Roma devono crescere". L’ex ct si è poi pronunciato anche sull’improvviso addio alla società di Beppe Marotta: “Non si deve condividere, né giudicare, ma prendere atto: la Juve è una società che ha la capacità di programmare. Le grandi società prendono queste decisioni solo quando le cose vanno bene".

SPORTAL.IT | 01-10-2018 11:00