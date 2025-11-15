Italia Under 17, Arena e Maccaroni fanno esultare la Roma: e dopo Pisilli, Gasperini gongola

Nelle rappresentative della Nazionale Under si stanno distinguendo dei prospetti della Roma: tra un Niccolò Pisilli che reclama spazio in prima squadra, Gasperini può gioire dei talenti di Arena e Maccaroni

In quella palestra di potenziali prospetti che sono le Nazionali Under la Roma può godere di giovani leve che si stanno facendo le ossa e potrebbero farsi strada in Serie A (o comunque nei campionati nazionali maggiori). Nell’U21 spicca Niccolò Pisilli, che per la verità il suo posto nella formazione giallorossa se l’era preso già dalla gestione De Rossi; nell’U17 invece continuano a regalare prestazioni convincenti Antonio Arena e Valerio Maccaroni.

Il caso Pisilli: uno strepitoso gol in Nazionale per convincere Gasperini

Pisilli è una delle risorse a centrocampo di Gian Pier Gasperini, però largamente sottoutilizzata con il tecnico ex Atalanta: in questa stagione non è mai stato titolare, né in campionato né in Europa League. E il mediano ha collezionato ad oggi solo 5 presenze in campo, per un totale di 116 minuti. E proprio in campionato non gioca dallo scorso 14 settembre nel derby contro la Lazio.

Nella recente sconfitta della Nazionale U21 contro la Polonia, vittoriosa per 2-1, lo stesso Pisilli è stato però capace di una prodezza che si spera possa aver impressionato anche Gasperini. Controllo di destro della palla arrivata da un cross da sinistra, sombrero per sfuggire a Duda e poi tiro di prima intenzione con la sfera che impatta sul palo e finisce alle spalle del portiere.

Un gol di notevole spettacolarità e di pregevole fattura balistica, che ha sbigottito lo stesso centrocampista, i suoi compagni e il resto del mondo visto che la rete è diventata virale. Certo, un conto è una Nazionale Under, un conto è una prima squadra dove un tecnico deve comunque fare le sue scelte. Però va detto che il prossimo mese l’impegno della Coppa d’Africa richiamerà dal club giallorosso tra gli altri El Aynaoui. Senza il marocchino a centrocampo potrebbe liberarsi lo spazio per Pisilli, mercato di riparazione permettendo.

L’Under 17 vince contro la Cechia e va agli ottavi del Mondiale: due giallorossi decisivi

Ma le giovani leve giallorosse stanno brillando anche nell’Under 17, impegnata nei Mondiali in Qatar. Gli Azzurrini hanno conquistato l’accesso agli ottavi di finale avendo la meglio sulla Repubblica Ceca per 2-0, e a sbloccare il risultato ci ha pensato nella ripresa al 52′ Antonio Arena. Il raddoppio al 78′ grazie a Valerio Maccaroni, da subentrato in campo (pur con qualche polemica dalla panchina della Cechia per presunto fuorigioco del leaderissimo degli Azzurrini Inacio, da cui è scaturita l’azione).

Chi sono Arena e Maccaroni, giovani prospetti della Roma

Arena, classe 2009, già contro il Sudafrica nell’ultima partita della fase a gironi della rassegna in Qatar si era distinto per un gol e assist nel 3-1 per gli Azzurrini. Nato a Sydney con discendenza calabrese, a 14 anni lascia l’emisfero australe per provare a farsi strada nel calcio italiano. Nel 2023 è al Pescara, in Primavera, dove segna 3 gol in 11 presenze. Quindi Arena viene promosso in prima squadra, e a 16 anni e 25 giorni sigla il record di giocatore pi giovane a segnare in un campionato professionistico grazie al gol contro la Lucchese del 7 marzo 2024 (e da subentrato da poco meno di dieci minuti).

Quindi l’approdo a Roma, e giù un altro record, ovvero quello del primo 2009 convocato in A, in occasione del match contro il Pisa. Per ora panchina, ma intanto il ragazzo è stato strappato questa estate da chi ha occhio lungo per la valorizzazione dei giovani, ovvero la Premier League.

Poi c’è Valerio Maccaroni, ancora più giovane essendo del 2008. A 9 anni l’ingresso nelle giovanili della Roma, dove si distingue nella rappresentativa Under 17 a suon di gol. Quindi la convocazione da parte del ct Massimiliano Favo nell’U17 dell’Italia per questo trequartista non esattamente fisico ma molto lucido e intelligente tatticamente, che può anche arretrare a centrocampo o coprire la fascia destra da esterno. E che ha tra le sue qualità il tiro dalla distanza. Lo scorso anno la sua prima firma su un contratto da professionista, ovviamente con la Roma.