Il giovane play rossonero è una delle stelle degli azzurrini agli Europei di categoria, tra i suoi idoli anche Iniesta e Tonali, si gioca alle 15 italiane, diretta su Raisport

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

C’è un pezzo di Milan nell’Italia Under 19 che ha debuttato agli Europei di categoria in Galles battendo 2-0 la serbia e che domani punterà al bis contro la Croazia che nella prima giornata ha perso per 3-1 dall’Ucraina (ore 15 italiane, diretta su Raisport). C’è il talento di Liberali, match winner lunedì, che i rossoneri vorrebbero riprendere evitando che vada al Como, c’è Christian Comotto – tornato alla base dopo la felice parentesi in prestito con lo Spezia – e c’è Emanuele Sala, tra i migliori contro i serbi. Play raffinato è una delle armi segrete di Bollini, uno che già ha assaporato il giusto dolce della vittoria: insieme ai compagni Federico Coletta, Mattia Liberali, Mattia Mosconi, Federico Nardin, Andrea Natali, Massimo Pessina e Francesco Verde, è stato uno dei protagonisti della conquista del primo titolo europeo Under 17 della storia del calcio italiano, vinto a Cipro nel 2024 dalla Nazionale guidata da Massimiliano Favo. E ora sogna il bis.

Un Dna da calciatore per Sala

Nato a Sesto San Giovanni il 28 novembre 2007,d a papà Ivan e mamma Laura, Sala comincia a giocare a calcio all’età di quattro anni al Cimiano Calcio, società dilettantistica lombarda (“La mia passione è nata quando avevo appena quattro o cinque mesi, andavo già nei campi a vedere mio fratello Alessandro giocare. Da lì è stato un amore unico e immenso”), prima di entrare a far parte del vivaio del Milan l’anno successivo e ad iniziare tutta la trafila. Con la maglia rossonera, in questa stagione, ha collezionato 34 presenze: 29 con l’Under 23 di Massimiliano Oddo in Serie D (Girone B, play-off e Coppa Italia) e 5 con l’Under 20 di Giovanni Renna. Tredici anni in rossonero. Il Milan lo ha preso bambino e ora si gode i suoi progressi. “Mi ispiro ad Andrés Iniesta. Nel club guardo Luka Modrić e in Nazionale Sandro Tonali”. Hai detto poco.

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L’anno scorso andò in panchina con il Milan di Allegri

Sala ha giocato partite ufficiali in due squadre diverse del Milan nella scorsa stagione: la Primavera e poi il Milan Futuro, la seconda squadra rossonera in Serie D, ma ha avuto “l’onore”di andare in panchina anche con la squadra maggiore, nella gara con la Fiorentina.

“Indossare la maglia della Nazionale è un’emozione indescrivibile – sottolinea –. È un onore poter realizzare il mio sogno rappresentando il mio Paese. Gli obiettivi sono tanti, ma, a livello di squadra, voglio provare a vincere questo Europeo. Personalmente, migliorare giorno dopo giorno”. Bollini intanto si gode i tre punti con la Croazia e pensa a non cambiare quasi nulla in formazione: “Non era una partita facile perché affrontavamo un avversario fisico, tenace e abile a giocare sugli episodi. Siamo stati bravi a palleggiare, creando due occasioni da gol oltre a conquistare un calcio di rigore. Nella sofferenza la squadra è riuscita a rimanere compatta, dando un segnale importante, così come è stato positivo aver costruito buone ripartenze, anche se potevamo chiuderla sul 2-0 prima. Non è facile giocare dopo quasi due mesi di inattività agonistica e ritrovare subito il ritmo partita, che non è soltanto fisico ma anche tecnico. Per questo è un risultato importantissimo. Ora siamo concentrati sulla gara di domani”.