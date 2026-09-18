Prime convocazioni anche per Silvio Baldini che vede tanti potenziali talenti atterrare nella nazionale maggiore di Mancini: le scelte del tecnico per gli Europei

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Non ci sono solo le convocazioni di Roberto Mancini a precedere l’ultimo turno di campionato prima della sosta. Anzi per certi versi, a giocarsi qualcosa di decisamente più importante è la nazionale Under 21 di Silvio Baldini che affronta due sfide molto delicate per conquistare la qualificazione ai prossimi Europei. Gli azzurrini saranno in campo giovedì 24 settembre contro l’Armenia (ore 18.30 a Yerevan) e poi lunedì 5 ottobre a Pescara contro la Polonia (ore 18.15).

Quattro novità assolute per Baldini

Sono 25 i giocatori che Silvio Baldini ha convocato per il raduno della nazionale che lavorerà in vista del doppio impegno. Il commissario tecnico degli azzurrini presenta anche delle novità vista la presenza di new entry assolute come Matteo Cichella, Mattia Liberali, Emanuele Lulli e Luca Reggiani che sono alla prima chiamata assoluta.

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Alvini e Aquilani: l’Italia ringrazia

Nell’elenco dei convocati oltre al nome dei giocatori c’è anche quello delle squadre di provenienza e già a una prima occhiata spicca la presenza del Frosinone. Sono ben cinque i giocatori del club ciociaro a raggiungere il ritiro degli azzurrini con la presenza di Palmisani, Calvani, Cichella, Fini e Raimondo a testimoniare l’ottimo lavoro fatto dal club laziale e da Alvini. Ma sempre restando in tema di allenatori italiani che danno (volontariamente o meno) una mano all’azzurro va citato anche Alberto Aquilani che con il suo lavoro con il Catanzaro porta in azzurro tre giocatori che sono stati protagonisti in serie B nella scorsa stagione con Favasuli, Liberali e Cissè.

Consolazione per Cissè, ora tocca a Camarda

Alphadjo Cisse è stata una delle rivelazioni di questa prima parte di stagione in serie A. L’attaccante del Milan si è messo in evidenza con due reti in questo avvio e in tanti pensavano a una chiamata immediata da parte di Mancini. Non è stato così con il giovane che dovrà “accontentarsi” di giocare con l’unger. Ma dietro le scelte di Mancini che ha convocato tanti giovanissimi c’era anche la volontà di non togliere troppi giocatori a Baldini e per questo motivo, pur avendolo visionato di persona, ha preferito aspettare a chiamare anche Koleosho. Sempre restando in casa Milan, c’è grande curiosità per vedere all’opera Francesco Camarda. Per il momento non ha trovato spazio in rossonero ma la maglia azzurra potrebbe dargli la possibilità di richiamare l’attenzione di Amorim.

Italia Under 21, i convocati di Baldini

Questi i 25 giocatori che il commissario tecnico dell’Italia Under 21, Silvio Baldini, ha chiamato per il doppio impegno nelle qualificazioni europee: