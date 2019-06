Italia Under 21, scoppiano i casi Zaniolo e Kean

Scoppiano i casi Zaniolo e Kean a poche ore dalla partita dell’Italia Under 21 contro il Belgio. Secondo quanto riporta “Il Romanista”, l’attaccante della Juventus e il centrocampista della Roma sarebbero stati puniti dal ct Di Biagio per un ritardo a una riunione tecnica.

I due sarebbero stati messi fuori rosa: Zaniolo avrebbe saltato in ogni caso la decisiva partita degli Europei per squalifica, mentre Kean sarà escluso per la gara contro il Belgio, nonostante in conferenza stampa Di Biagio avesse confermato la sua presenza dal primo minuto. Al suo posto dal 1′ Cutrone.

La Figc per ora non conferma né smentisce: alla fine della partita contro i Diavoli Rossi arriverà un chiarimento. I due tuttavia non sarebbero stati esclusi totalmente dalla squadra: sono infatti arrivati entrambi insieme agli altri Azzurrini sul pullman approdato dopo le 19 al Mapei Stadium.

SPORTAL.IT | 22-06-2019 19:27