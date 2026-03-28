Italia Under17-Islanda: che stella Perillo, Europei a un passo ma c'è l'ostacolo Romania

Top e flop: Diego Perillo segna una doppietta e raggiunge l'11° gol in 11 gare con la nazionale. Corigliano e Biondini entrambi in rete. Solo assist per Casagrande.

Vola al primo posto l’Italia Under 17 ma ancora non è archiviato il discorso qualificazione all’europeo di categoria. Gli azzurrini di mister Franceschini battono per 4-0 l’Islanda allo stadio Renato Curi di Perugia. Apre le marcature Diego Perillo (attaccante dell’Empoli Under 17) che si rivela poi l’uomo partita: al 7′, lanciato in velocità verso la porta, fa fuori con un dribbling secco il portiere avversario Petersson per l’1-0. Raddoppia Edoardo Biondini al 25′: il centrocampista (sempre dell’Empoli Under 17) si trova in area e di destro stoppa il pallone, si gira e conclude sul primo palo con un tiro rasoterra ed angolato.

Gli azzurrini sfruttano gli errori tattici e di marcatura degli islandesi e colpiscono ancora: Perillo fa doppietta e segna il 3-0, con un colpo di testa su assist del compagno d’attacco Casagrande. Gioia al termine del primo tempo anche per Thomas Corigliano: il numero 10 della nazionale under 17 (Juventus u.17) con un sinistro al volo in girata chiude i conti già al termine del primo tempo. L’ultimo appuntamento per l’Italia Under 17 sarà martedì 31 marzo – ore 18:00 – per lo scontro al vertice con la Romania.

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Under 17, Italia-Islanda, la chiave tattica

Azzurrini in campo con il 4-3-1-2. i ragazzi di Franceschini si rendono pericolosi grazie ai cambi di gioco che spesso prendono alla sprovvista gli islandesi (schierati con il 4-3-3). L’Islanda cerca prevalentemente il gioco dal basso, anziché il lancio lungo, ma gli italiani sono abili nel pressing alto a recuperare molti palloni soprattutto e fermare il gioco avversario.

I top e flop dell’Italia Under 17

Perillo 8. Doppietta. Sblocca la gara sfruttando un passaggio in profondità: con un dribbling secco batte il portiere in uscita da posizione defilata. Al 36′ trova la terza rete con un colpo di testa in area su assist di Casagrande. 11 gol in undici partite giocate con la nazionale Under 17.

Doppietta. Sblocca la gara sfruttando un passaggio in profondità: con un dribbling secco batte il portiere in uscita da posizione defilata. Al 36′ trova la terza rete con un colpo di testa in area su assist di Casagrande. 11 gol in undici partite giocate con la nazionale Under 17. Corigliano 7.5. Negli stop al volo si esalta con tocchi sopraffini. Al 38′ trova la quarta rete dell’Italia grazie ad un sinistro in girata indirizzato sul secondo palo.

Negli stop al volo si esalta con tocchi sopraffini. Al 38′ trova la quarta rete dell’Italia grazie ad un sinistro in girata indirizzato sul secondo palo. Biondini 7. Segna la seconda rete della gara al 25′: aggancia al volo il pallone e in girata conclude con un destro rasoterra sul primo palo.

Segna la seconda rete della gara al 25′: aggancia al volo il pallone e in girata conclude con un destro rasoterra sul primo palo. Casagrande 6.5. Al 36′ crossa per Perillo che raggiunge la terza rete della gara.

L’infortunio ad inizio gara

E’ solo il 2′ di gioco quando c’è già il primo infortunio grave della gara: Thorsteinsson subisce un colpo alla testa e, dopo qualche minuto di assistenza da parte dello staff tecnico, il centrocampista islandese viene sostituito da Karason al 4′ minuto di Italia-Islanda U.17.

Italia-Islanda, la moviola della gara

Al 23′ di Italia-Islanda Under 17 c’è stato un episodio da moviola in cui l’arbitro ha negato un rigore agli azzurrini. Si tratta quindi del secondo penalty negato, dopo quello contro il Portogallo, quando al 23′ calcio Karlsson – nel tentativo di rinvio lungo – colpisce in area la caviglia di Corigliano.

La classifica del Girone, Gruppo 2

Nel Gruppo 2 l’Italia Under 17, con la vittoria odierna contro l’Islanda U.17, è salita al primo posto a quota 6 punti. Sebbene la Romania sia a pari punti con gli azzurrini, la squadra di Favo resta al primo posto per differenza reti (+5). Inseguono il Portogallo Under 17 e l’Islanda, ultima in classifica: entrambe sono ancora a quota 0 punti in classifica dopo aver perso le prime due gare del girone.

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