Italia: Venturino out, il ct Baldini promuove Berti. Perché lui sì e Liberali no

Il centrocampista del Cesena salterà il raduno con l'Under 21 per rimanere aggregato alla nazionale maggiore per i test con Lussemburgo e Grecia

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Primo forfait per l’Italia di Silvio Baldini. Lorenzo Venturino, ritenuto indisponibile per le prossime due gare, ha lasciato questa mattina il raduno di Coverciano in accordo con il proprio club. Al suo posto, il Ct ha deciso di aggregare stabilmente al gruppo Tommaso Berti, che salterà il raduno con l’U.21 di Nunziata e risulta quindi convocato per le gare contro Lussemburgo e Grecia. Resterà in squadra fino al 2 giugno anche Niccolò Fortini, mentre Dominic Vavassori e Gabriele Guarino fanno rientro ai rispettivi club. C’è chi però è rimasto sorpreso da alcune esclusioni tra i convocati.

Liberali e Cacciamani gli illustri bocciati

Spicca infatti nelle liste dell’Italia maggiore e anche in quella dell’Under 21 l’assenza sia di Liberali che di Cacciamani, due tra i protagonisti più brillanti della stagione di B appena conclusasi. Il centrocampista del Catanzaro, ex Milan, è stato il leader dei calabresi mentre l’ala della Juve Stabia, di proprietà del Torino, è stata tra le più belle rivelazioni del campionato. Il tecnico del Catanzaro, Aquilani, dopo il cocente ko nella finale playoff col Monza si era sbilanciato dicendo: “Stimo Silvio Baldini come allenatore e come uomo, quindi quello che sto per dire non è una polemica nei suo confronti, ma questa era l’occasione per vedere Mattia Liberali con la Nazionale maggiore. Un 2007, magari col numero 10. Perché oggi non ci sono giocatori del genere. E vanno premiati dandogli delle opportunità. Si sarebbe meritato la convocazione, anche se è una Nazionale sperimentale. Ma a gli ho detto che gli auguro di vederlo in quella vera che magari si giocherà qualche Europeo o qualche Mondiale”.

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Chi è Tommaso Berti

Baldini però non lo ha chiamato nè nella prima lista dei convocati nè ora dopo il forfait di Venturino, preferendogli il centrocampista del Cesena Tommaso Berti. Ma chi è Berti? Tra i migliori assistmen della Serie B, dove ha contribuito a oltre dieci gol, a soli 19 anni, Berti è il più giovane della categoria ad aver creato almeno 50 occasioni da rete. Il giocatore di Calisese ha concluso la sua seconda stagione in Serie B con numeri significativi: ha segnato quattro gol, rispetto ai due della scorsa stagione, ha partecipato a tutte le partite, con 34 presenze da titolare e 4 come subentrato, per un totale di 38 match.

Non ha tatuaggi, non porta orecchini e utilizza pochissimo i social network. Lui stesso si definisce un “giovane-vecchio”. Ama il ciclismo e fare percorsi in salita ed escursioni. Se oggi gioca a calcio lo deve a una letterina che ha scritto da bambino: chiese espressamente una porta da mettere in giardino per Natale e, una volta ricevuta, non ha più smesso di giocare. Le sue prestazioni non sono passate inosservate. La Fiorentina lo acquistò nel 2022, ma decise di farlo giocare in Primavera, dove Berti ha vinto la Coppa Italia di categoria. La scorsa estate, diversi club di Serie A avevano mostrato interesse, ma non ci sono stati sviluppi concreti ora piace molto al Venezia che lo sta corteggiando assiduamente.

Rispetto a Liberali ha forse un po’ meno tecnica ma è più duttile, può ricoprire più ruoli: trequartista, mezzala o mediano. E’ arrivato primo, infine, nella classifica del CIES Football Observatory relativa agli Under 23 del campionato cadetto.