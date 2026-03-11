Italia, Verratti fermato da un infortunio e Barella irriconoscibile: dal web pressing su Gattuso per Pisilli ai playoff

Già tramontata l’idea del c.t. di richiamare l’ex Psg per gli spareggi mondiali, sui social cresce il numero di tifosi che vorrebbe il romanista titolare con l’Irlanda del Nord

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

L’idea di Rino Gattuso di riportare Marco Verratti in Nazionale per i playoff mondiali è durata poco: il centrocampista dell’Al-Duhail è infatti alle prese con un infortunio al ginocchio. Con Nicolò Barella irriconoscibile nelle ultime uscite con l’Inter, sui social si allarga il fronte dei tifosi che vorrebbe vedere il romanista Niccolò Pisilli titolare nella gara dell’Italia contro l’Irlanda del Nord.

Italia, tramonta l’idea Verratti

Esperienza, personalità e anche voglia di rivincita, dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2022: secondo Rino Gattuso erano queste le qualità che Marco Verratti avrebbe potuto offrire all’Italia impegnata a fine marzo nei playoff per la Coppa del Mondo. Da qualche settimana il c.t. stava accarezzando l’idea di riportare in Nazionale dopo 3 anni il 33enne centrocampista pescarese, oggi giocatore dell’Al-Duhail in Qatar. Un’idea che pare destinata a restare però sulla carta: secondo quanto riportato da Repubblica, Verratti sarebbe alle prese con un infortunio al ginocchio che gli impedirebbe di presentarsi in buona forma allo spareggio con l’Irlanda del Nord, fissato per il 26 marzo a Bergamo.

Ipotesi Barella in panchina

Senza Verratti, Gattuso dovrà dunque tornare all’assetto originale del centrocampo del 3-5-2, quello con Locatelli come regista davanti alla difesa, Tonali e Barella nel ruolo di mezz’ali. Nessun dubbio sulla presenza dello juventino e dell’ex Milan ora al Newcastle, entrambi in ottimo stato di forma. Diverso, invece, il discorso riguardante l’interista: Barella sta infatti attraversando un netto calo di rendimento, evidente in particolare nelle recenti sconfitte dell’Inter contro il Bodo Glimt in Champions League e il Milan in campionato. E dal web è sempre più largo il fronte di coloro che, per lo spareggio con l’Irlanda del Nord, preferirebbe che Barella si accomodasse in panchina.

Chance per Pisilli

L’ipotesi non è caldeggiata soltanto da una fetta di tifosi azzurri, ma anche da alcuni addetti ai lavori. A parlare apertamente di un’esclusione di Barella anche Giuseppe Pastore e Riccardo Trevisani, che da Cronache di Spogliatoio hanno chiesto a Gattuso un atto di coraggio. “Il miglior Barella è sicuramente titolare, ma questo no. Nei playoff ci giochiamo la vita, ci sono giocatori che stanno performando meglio. Cito Locatelli o Pisilli”, il commento di Trevisani, su cui Pastore si dice d’accordo.

Il web crede in Pisilli

Anche per molti tifosi Pisilli meriterebbe un’opportunità da titolare in azzurro: in questo momento è difficile trovare tra i calciatori italiani un centrocampista d’inserimento più in forma del romanista. “Il blocco Inter in Nazionale non ha mai dato garanzie e in queste partite serve gente che corra: meglio Pisilli”, il commento su Instagram di Osa02. “Vicino a Locatelli e Tonali, che hanno esperienza, Pisilli può starci”, aggiunge Nicomasio. “Servono corsa e leggerezza: Pisilli ora ce le ha, Barella no”, commenta Emanuele. “L’attuale Barella non giocherebbe titolare nell’Inter U23”, attacca Giuliano. “Barella è scarico, ma gettare nella mischia Pisilli in una gara così…”, scrive Alvise, avanzando qualche dubbio. “Questo Barella è impresentabile”, la chiosa di Tiziano.