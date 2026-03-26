Italia, Vicario l’anti-Chiesa: in ritiro nonostante l’infortunio, mossa motivata dai Mondiali e… dall’Inter

Il portiere del Tottenham ha raggiunto gli azzurri dopo un intervento chirurgico subito a Londra: una scelta per stare vicino al gruppo e strategica per il futuro

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Chiamatelo pure l’anti-Chiesa: mentre l’attaccante del Liverpool ha scelto di lasciare il ritiro dell’Italia a causa di un infortunio, Guglielmo Vicario ha preso la decisione opposta, raggiungendo gli azzurri da infortunato. Una mossa che conferma l’unità del gruppo creato da Rino Gattuso, ma che ha a che fare anche col futuro del portiere in ottica Mondiali e… Inter.

Italia, Vicario all’opposto di Chiesa

Un intervento all’ernia inguinale ha escluso Guglielmo Vicario dai playoff mondiali, non dal gruppo azzurro. Il portiere del Tottenham non ha potuto rispondere alla convocazione del c.t. dell’Italia Rino Gattuso, ma ieri sera è volato da Londra a Bergamo per unirsi agli altri azzurri che stasera affronteranno l’Irlanda del Nord nella semifinale dei playoff mondiali.

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Vicario preferisce essere vicino ai suoi compagni di Nazionale, il suo è un gesto che ben racconta l’unità del gruppo creato da Gattuso e che appare in contrapposizione con quello di Federico Chiesa: l’attaccante del Liverpool ha lasciato il ritiro di Coverciano quando ha scoperto di non poter recuperare dal proprio infortunio.

La mossa in chiave Mondiali

La mossa di Vicario ha di certo motivazioni emotive, il portiere probabilmente vuole sentirsi parte del gruppo in un momento così decisivo, dopo averne fatto parte sin dal primo momento. Tuttavia la decisione di Vicario può avere anche ragioni strategiche, sia in chiave Mondiale che in relazione al suo futuro professionale.

Alle spalle del titolarissimo Gigio Donnarumma la concorrenza nel reparto portieri della Nazionale è altissima e con la sua presenza Vicario ha voluto probabilmente ricordare a Marco Carnesecchi e Alex Meret che, in caso di qualificazione mondiale, ci sarà anche lui in corsa per un posto a Usa, Canada e Messico 2026.

Il messaggio all’Inter

Inoltre, Vicario a Bergamo ritroverà un folto gruppo di giocatori dell’Inter, squadra in cui potrebbe trasferirsi alla fine della stagione. I nerazzurri hanno bisogno di un nuovo portiere, il numero uno del Tottenham fa parte dei candidati alla successione di Yann Sommer ma la lista di potenziali acquisti redatta dai dirigenti nerazzurri è piuttosto lunga. Essere a Bergamo e fare presa sugli interisti della Nazionale può dunque rappresentare per Vicario una maniera discreta per invitare il club nerazzurro a investire su di lui nel prossimo mercato estivo.