La passione per la pallavolo si alimenta diffondendo e presentando il "prodotto vincente" a una platea ampia: anche il tennis viaggia nella stessa direzione, calcio e basket no.

Negli anni 80 furono i cartoni animati giapponesi a far avvicinare al volley migliaia e migliaia di ragazzi italiani. Le note di “Mila e Shiro” accompagnarono letteralmente in palestra tantissimi bambini e adolescenti che da grandi sarebbero diventati campioni. Oggi ai disegni si sono sostituite immagini di personaggi in carne e ossa. Paola Egonu, Myriam Sylla, Alessia Orro, Simone Giannelli, Alessandro Michieletto, Yuri Romanò: sono loro, giusto per fare qualche nome, i nuovi miti di grandi e piccini. È vedendoli in tv, con le loro giocate, le loro schiacciate, i loro “monster block”, che in tanti si stanno avvicinando (e si avvicineranno) alla pallavolo.

Più volley per tutti, la scelta di Fipav e Leghe

La Federvolley e le Leghe lo hanno capito. E non da oggi. Il volley, anche in passato, ha sempre viaggiato su binari differenti rispetto a sport “concorrenti” come il basket, ma anche rispetto a un “mostro” inarrivabile (o forse no) come il calcio. Partite in chiaro in tv, sempre e comunque. Non solo delle Nazionali azzurre. In Serie A1 femminile, ad esempio, da quest’anno tre partite per turno di campionato saranno trasmesse sul canale Youtube della Lega Volley femminile e sui profili social delle atlete più rappresentative come Paola Egonu. Un match andrà, come di consueto, in chiaro sulla Rai.

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Rai 2, tutti pazzi per l’Italia di De Giorgi e Velasco

La bontà e la lungimiranza di queste scelte sono testimoniate dagli ascolti record delle partite dell’Italia. Le recenti partite dell’Italia femminile di Velasco agli Europei hanno fatto registrare numeri record, quelli dell’Italia maschile di De Giorgi nelle prime partite della kermesse continentale tra Napoli e Modena sono state premiate dai dati. C’era un po’ di timore legato al primetime su Rai 2: i numeri e lo share li hanno spazzati via. Il volley in tv piace, appassiona, si gusta insieme alla famiglia. È uno sport vivace, dove si fa un punto, si esulta (o ci si dispera) ogni 30 secondi. Dove polemiche e furbate sono per lo più assenti. E dove si resta di buonumore anche se a fine partita si perde (ma speriamo di no).

Il tennis come il volley, altro esempio vincente

La linea del volley è quella che, con grande lungimiranza, persegue da tempo anche Binaghi col tennis. E non è un caso se tennis e volley, insieme all’atletica che pure tutti i suoi grandi appuntamenti li diffonde in chiaro, siano tra le espressioni più vincenti dello sport italiano. Quelli che reclutano il maggior numero di nuove leve. Ecco perché Fefé De Giorgi e Julio Velasco gongolano e ringraziano. Sotto rete c’è un serbatoio inesauribile, che s’alimenta di una passione e di un affetto tenuti vivi da una merce sempre più rara: per ammirare i propri beniamini basta accendere la tv. E per sognare di diventare come loro, basta andare in palestra.