L’Italia di Fefè De Giorgi conquista il quinto successo in questa fase della VNL e ora si prepara al momento decisivo. Bovolenmta è sempre più una certezza, in crescita anche Lavia

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

L’Italia non sbaglia. Gli azzurri conquistano il quinto successo in Volley Nations League battendo la promettente Slovenia (3-1) e facendo un passo decisivo verso la qualificazione alla Final Eight. Ancora un test importante per Fefè De Giorgi che sa di poter contare su un Bovolenta che sembra crescere gara dopo gara, ma anche sulla solidità di Bottolo. E contro la Slovenia si è visto anche qualche segnale incoraggiante da parte di Daniele Lavia.

Schiantata la Slovenia: quinto successo Italia

Non era una partita semplice per l’Italia. I ragazzi di De Giorgi si trovavano di fronte una squadra che è sembrata in grande crescita nel corso di questa Nations League. Gli azzurri però partono un po’ con il freno a mano tirato e nel primo set sono costretti subito a rincorrere anche uno svantaggio di cinque lunghezze. La lunghissima rincorsa però non paga perché nella fase decisiva del parziale, Porro sbaglia il servizio che permette alla Slovenia di prendersi il set. La reazione dell’Italia però non si fa attendere, gli azzurri prendono in mano le redini del match e siglano la parità sul 25-19. Il copione rimane lo stesso anche nel secondo e nel terzo parziale con l’Italia capace di tenere l’inerzia del match e di andare a chiudere senza grandissime difficoltà.

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Bovolenta e Bottolo trascinatore, Lavia in crescita

La squadra di Fefè De Giorgi si aggrappa ancora una volta al talento di Alessandro Bovolenta. L’opposto tira fuori l’ennesima prestazione super di questa fase di VNL chiudendo con 21 punti e 4 ace, ma ancora una volta a fare da supporto c’è la solidità di Mattia Bottolo che chiude la sua partita con 16 punti a referto. L’Italia deve ancora ritrovare il miglior Daniele Lavia, l’infortunio della scorsa stagione sembra continuare ad avere un peso sulle prestazioni dello schiacciatore che però contro la Slovenia ha dato segnali di ripresa.

Final Eight più vicine aspettando i big

Questa prima fase della lunga stagione dell’Italvolley permette a De Giorgi di testare tutti i giocatori a sua disposizione in vista non solo della seconda fase della VNL ma anche degli Europei. Contro la Slovenia, gli azzurri hanno conquistato la vittoria numero 5 di questa fase (su 8 gare disputate) e si conferma al sesto posto. La Final Eight si avvicina ma per riuscire a centrare il traguardo bisognerà aspettare la settimana dal 12 al 19 luglio quando i campioni del mondo in carica se la vedranno con Giappone, Belgio, Argentina e Cuba nella fase del torneo che si giocherà ad Osaka. Una fase di avvicinamento agli Europei e in attesa che in azzurro tornino anche i big visto che in questo momento, De Giorgi deve fare a meno di Giannelli, Romanò, Michieletto e di Balaso.