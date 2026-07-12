L’Italia di Julio Velasco conclude con il successo al tiebreak contro la Cina la prima fase della VNL, Sylla a riposo nel quinto set per un problema al ginocchio. L’Under 18 si colora d’oro

Ancora una vittoria. L’Italvolley di Julio Velasco chiude la fase preliminare della Volley Nations League battendo al tiebreak la Cina e conquistando il successo numero 10 (su 12 partite). Le azzurre chiudono alle spalle solo degli Stati Uniti e conquistano la qualificazione alla fase alla Final Eight che si giocherà a Macao dal 22 al 26 luglio. In Olanda, la nazionale Under 18 conquista il trofeo.

Italia, vittoria al tiebreak contro la Cina

Una partita sofferta per le ragazze di Velasco che hanno dovuto fare i conti con una Cina che nel secondo e nel terzo parziale ha approfittato di qualche errore di troppo delle azzurre per andare avanti e mettere paura a Orro e compagne. L’Italia però ha saputo rispondere con un quarto set dominante e poi chiudendo la pratica al quinto. Ancora una volta la migliore marcatrice azzurra è stata Ekaterina Antropova che è risultata la migliore marcatrice del match con 28 punti (preferita ancora nel ruolo di opposto a Paola Egonu) ma ottime risposte sono arrivate anche da Sarah Fahr e da Myriam Sylla.

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L’infortunio di Sylla

Niente di cui preoccuparsi. Nel quinto set che ha deciso la sfida con la Cina, Myriam Sylla è rimasta a guardare, una situazione che ha scatenato subito un po’ di preoccupazione. A chiarire cosa è successo è stato Julio Velasco alla fine del match quando ha sottolineato che l’azzurra ha avuto un piccolo problema al ginocchio ed è stata messa a riposo per motivi precauzionali dopo un match molto duro e soprattutto in vista dei prossimi impegni della nazionale.

La stessa schiacciatrice azzurra è sembrata molto serena dopo il match anche se non perfettamente soddisfatta dell’andamento della squadra fino a questo momento: “C’era voglia di fare molto meglio in tutta questa tappa dal punto di vista delle prestazioni ma non è un segreto che il gruppo sia al completo da poco ed è una cosa che conta. Tutte le squadre ci aspettano al varco, dobbiamo continuare a lavorare e rispondere colpo su colpo”.

Under 18, le azzurrine sul tetto d’Europa

La nazionale maggiore continua a mietere asuccessi ma alle spalle delle big ci sono le nuove generazioni che reclamano spazio. L’Italia continua a sfornare talenti come hanno dimostrato anche i campionati europei Under 18 che si sono disputati in Olanda. Le ragazze di Stefano Gregoris conquistano la medaglia d’oro vincendo una finale che le ha viste dominare la Turchia in un match che si è chiuso con un perentorio 3-0. Grandi protagoniste il capitano Lisa Monari Gamba (11 punti) e Anita Tessariol (18).