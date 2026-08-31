“Non ce ne frega nulla”, la lezione di Velasco a Terzic dopo l’attacco. Fahr promette vendetta: “Quando sarà il momento”

L’Italia batte la Bulgaria agli Europei di pallavolo femminili ma nel dopo partita si parla soprattutto delle parole al veleno di Terzic contro la nazionale azzurra.

Le parole di Zoran Terzic non sono andate giù ai tifosi dell’Italvolley. Julio Velasco dopo la vittorie delle sue ragazze contro la Bulgaria agli Europei prova a ignorare il messaggio del collega serbo, ma è evidente che la risposta del ct azzurro è comunque velenosa. E a promettere “vendetta” ci pensa anche una delle veterane azzurre come Sara Fahr che però aspetta l’occasione migliore per sfoderare la sua risposta.

L’attacco di Terzic

Alla vigilia della fase a eliminazione diretta agli Europei di volley, è arrivato l’attacco a sorpresa di Terzic tecnico della Serbia che si è scagliato contro l’Italia che per fare un riassunto “grossolano” ha definito come una squadra sopravvalutata: “Non credo proprio che ci siano superiori. Paragonare questa nazionale ad alcuni grandi del passato, non solo dell’Italia, è ridicolo a mio parere. C’è Sylla che riceve bene ma le altre? Le due centrali sono discrete ma nulla di straordinario. Egonu è una giocatrice di altissimo livello e basta. Non è una grande squadra, ha avuto fortuna. Vedremo come reagiranno alla prima sconfitta”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La risposta di Velasco

Dopo la vittoria contro la Bulgaria, non poteva mancare una domanda a Julio Velasco proprio su quest’argomento. E il ct della nazionale italiana pur dicendo di non interessarsi, imbastisce una lezione per il suo collega serbo: “Sinceramente non mi interessa cosa ha detto per a noi non ci deve fregare nulla di quello che dicono gli altri, i social, gli altri allenatore e nemmeno le nostre mamme. Quelle frasi non hanno dato fastidio ma erano mirate a queste. Le ragazze sono troppo intelligenti e lo sanno perfettamente. A noi non ci interessa nulla, sono affari loro, a me e alle ragazze non cambia assolutamente nulla. Non ascoltiamo nemmeno le nostre mamme che magari ci dicono di vincere, figuriamoci cosa ci dicono altri”.

Fahr promette vendetta

Tra le atlete tirato in ballo da Terzic, anche senza farne il nome, c’è anche Sara Fahr. Anche la centrale azzurra dopo la vittoria con la Bulgaria viene stuzzicata con le parole del tecnico della Serbia. Ma anche lei come Velasco dribbla alla grande e rimanda tutte le discussioni al campo: “Non mi va di fare polemica, noi rispondiamo sul campo. Quando sarà il momento rispondere come sappiamo fare”.