Italia, Zaniolo: arriva la risposta social a Gattuso dopo la mancata convocazione

Il talento dell'Udinese sperava di essere chiamato per i playoff Mondiali: con 5 gol e 5 assist a 8 giornate dalla fine ha stabilito un record

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Risale esattamente a due anni fa, al 24 marzo del 2024, l’ultima presenza in nazionale di Zaniolo. Il fantasista fu schierato titolare nell’amichevole con l’Ecuador (vinta 2-0) per essere poi sostituito dopo poco più di un’ora. Da quel momento il talento ex Roma l’azzurro l’ha solo sognato anche se sperava fortemente fosse arrivato il suo momento.

Zaniolo bocciato da Gattuso

Non erano pochi quelli che credevano in una sua convocazione per i playoff Mondiali: la stagione con la maglia dell’Udinese, dopo gli alti e bassi tra Galatasaray, Atalanta e Fiorentina, è stata ed è un crescendo. Mai finora in carriera, a 8 giornate dalla fine del campionato, aveva raggiunto la cifra di 5 gol e 5 assist. ll Zaniolo sembra più maturo e affidabile ma non abbastanza per Gattuso.

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La motivazione del ct

Ringhio ha spiegato chiaramente i motivi della sua esclusione dicendo: “Sono consapevole che giocatori come Zaniolo hanno fatto benissimo, ma le scelte sono state fatte in buonafede. Non volevo perdere tempo a spiegare come si sta insieme, ho grande fiducia nei giocatori”.

Un rapporto travagliato tra Zaniolo e l’azzurro

Zaniolo fu convocato in Nazionale da Mancini nel 2018 quando ancora doveva esordire in A. Ha vestito la maglia azzurra per la prima volta il 23 marzo 2019, all’età di 19 anni e 8 mesi, subentrando a Verratti all’85’ della partita delle qualificazioni europee, vinta per 2-0 contro la Finlandia allo stadio Friuli di Udine.

Il 18 novembre 2019, alla sua quinta presenza, realizza i suoi primi gol in nazionale, siglando una doppietta nella gara vinta per 9-1 contro l’Armenia a Palermo. Poi sono iniziati i guai. Il 7 settembre 2020, durante il primo tempo della partita di Nations League contro i Paesi Bassi, riporta la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Torna a giocare in nazionale il 5 settembre 2021, a un anno dall’infortunio, entrando nel secondo tempo della gara delle qualificazioni mondiali pareggiata (0-0) contro la Svizzera a Basilea ma da allora diventa un precario della nazionale fino ad uscire del tutto dal giro.

La risposta di Zaniolo

Zaniolo stavolta ci credeva. Dopo la delusione per non essere stato chiamato, il giocatore ha postato su Instagram un messaggio che tra le righe è rivolto anche a Gattuso. Una foto-puzzle con tre immagini mentre esulta e la scritta grande: RECORD: 5 gol e 5 assist per la prima volta in serie A.

Il web attacca Gattuso

Tante le reazioni dei tifosi: “Cosa vuol dire “come si sta insieme” hahah. Che cosa sarebbero? Ragazzini di 12 anni?” e poi: “Questo è un discorso che può valere per i convocati finali all’eventuale mondiale. Ma OGGI in 1-2 partite a botta secca dove ti giochi tutto devi chiamare i più forti/in forma,non quelli inferiori ma che stanno buoni pure se non giocano” e anche: Non so fida di chi non conosce. E per conoscere i calciatori ha organizzato cene….ottimo, in bocca al lupo ,perché se non passi, sarai sbranato e tornerai ad allenare in Grecia o Croazia”

C’è chi scrive: “Si dimostra sempre incompetente. Sono partite da dentro-fuori, quale gruppo?Viene chi sta meglio, si passa e poi pensi al gruppo per il mondiale. Basta essere raccomandati al giorno d’oggi” e anche: “Un’altra nazionale di bravi ragazzi che guarderà il mondiale dalla TV”, oppure: “Mi sembra una grande idiozia lasciarlo a casa. É in una forma spettacolare e sarebbe quel qualcosa in più che serve in 2 (spero) partite. Il carattere è quello che è e a Roma lo conosciamo bene ma adesso serviva, eccome” e infine: “Gli sta proprio sulle balle, Zaniolo…”.