Italia: Zaniolo chiama Gattuso per i playoff mondiali, ma la concorrenza in azzurro è aumentata 

Il trequartista dell’Udinese ha ammesso apertamente di puntare alla convocazione non solo per gli spareggi di marzo. Ma il c.t. potrebbe preferirgli altri due mancini

Nicolò Zaniolo ora ci crede: intervistato da Sky Sport, il trequartista dell’Udinese ha apertamente ammesso di puntare alla convocazione nell’Italia per i playoff e i seguenti Mondiali da parte del c.t. Rino Gattuso. Intanto, però, la concorrenza nel suo ruolo è aumentata.

Italia, il sogno di Zaniolo

In estate si era presentato in punta di piedi all’Udinese, spiegando di voler tornare soprattutto a giocare con continuità, raccontando di essere maturato e dribblando ogni notizia sul possibile ritorno in Nazionale. Ora, però, Nicolò Zaniolo crede davvero di poter giocare nuovamente nell’Italia: ad alimentare le sue speranze i 7 gol e i 4 assist serviti finora in stagione, ma soprattutto la serie di prestazioni molto convincenti offerte con la maglia dei friulani.

Il messaggio a Gattuso

È Sky Sport a raccogliere il cambiamento di atteggiamento da parte di Zaniolo. Quando gli chiedono delle sue speranze in azzurro il 26enne trequartista dell’Udinese non tira fuori risposte diplomatiche, anzi. Il suo sembra un vero e proprio invito alla convocazione al c.t. Rino Gattuso. “Non nascondo che la maglia azzurra sia un obiettivo da quando gioco a calcio – le parole di Zaniolo -, con prestazioni del genere spero che arrivi la chiamata di Gattuso”.

Zaniolo spiega di non puntare solo ai playoff mondiali di marzo, ma anche a partecipare al torneo in Canada, Messico e Stati Uniti della prossima estate. “Se la chiamata non arriverà continuerò a lavorare per arrivarci un giorno – ha aggiunto il trequartista – ma cercherò di essere ai playoff di marzo con la maglia dell’Italia e al successivo Mondiale”.

La concorrenza di Vergara e Bernardeschi

Zaniolo sta vivendo di sicuro una stagione positiva e le sue ambizioni, in una Nazionale che non presenta intoccabili nel suo ruolo, sono assolutamente legittime. Il problema per il giocatore dell’Udinese è che non è il solo trequartista mancino ad aver impressionato Gattuso in questo campionato. Negli ultimi mesi almeno altri due giocatori di fantasia di piede sinistro sono finiti sul taccuino del c.t.: il primo è Antonio Vergara, rivelazione del Napoli con cui Gattuso ha già parlato e che punta alla sua prima convocazione nell’Italia; il secondo è Federico Bernardeschi, tornato ad alti livelli con la maglia del Bologna proprio quando un azzurro che pareva certo della chiamata per i playoff, Riccardo Orsolini, è incappato in una vera e propria crisi.

Zaniolo sogna, dunque, ma dovrà dare ancora di più per convincere Gattuso. E il c.t., intanto, gongola: quando ha accettato l’eredità di Luciano Spalletti probabilmente non immaginava di avere problemi di abbondanza in attacco.