Italia, Zaniolo e la risposta a Gattuso. Davvero non serviva alla Nazionale?

Il talento ex Roma migliore in campo a San Siro contro il Milan, si riaccendono i rimpianti per l'esclusione nei playoff decisivi contro la Bosnia

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

“Luci a San Siro!! Fare una prestazione del genere contro una squadra del genere e con uno stadio del genere, sono emozioni che rimarranno per sempre dentro le nostre vite !

Forza Udine !!! TUTTO TORNA! SEMPRE”. Con questo post sul suo profilo Instagram Niccolò Zaniolo ha festeggiato il trionfo dei friulani al Meazza contro il Milan in cui è stato tra i migliori in campo in assoluto. L’ennesima risposta a Gattuso, che l’aveva escluso per i playoff con la Bosnia.

La scelta di Ringhio

Questa è probabilmente la miglior stagione di Zaniolo in serie A: continuità, gol (5), assist (7) e tanto lavoro per la squadra. Non è da ieri che il talento ex Roma sta incantando in campionato, in una Nazionale italiana povera di talenti davvero doveva rimanere fuori? Gattuso aveva lasciato intendere timori sull’inserimento nel gruppo granitico che pensava di aver formato: non una scelta tecnica, dunque, ma “caratteriale”. Per quasi tutti, però, un errore.

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Le parole di Zaniolo

Interrogato a fine gara sul tema Nazionale, Zaniolo non ha voluto fare polemiche: “Mi sento veramente bene, durante la settimana lavoro tanto con uno staff molto preparato e mi trovo bene nello spogliatoio che è la cosa più importante. Sto bene anche a livello mentale, non ho mai nascosto che la Nazionale era un mio obiettivo e lo sarà sempre. Ci sono persone che fanno delle scelte, bisogna rispettarle. Spero che la chiamata arrivi presto, l’Italia è una delle migliori Nazionali al mondo e anche se sta vivendo un momento difficile bisogna sempre supportarla”.

Perché è stato sostituito a Milano

Ha fatto discutere però la scelta di Runjiaic di sostituirlo a metà ripresa. Il tecnico dell’Udinese l’ha motivata così: “Ha giocato una partita fantastica, non solo in attacco ma anche in difesa: ha fatto due assist, giocando con una straordinaria mentalità. Ha lavorato duro, un sacco di recuperi all’indietro. Era pronto per giocare ancora di più, ma ho scelto di cambiarlo e coprirci un po’. Nicolò sta migliorando, è nel processo, potrebbe fare ancora meglio. Sono tanto felice di come sta giocando: se continua così avrà certamente chance di tornare a giocare per la Nazionale”.

I tifosi attaccano Gattuso per l’esclusione di Zaniolo

Fioccano i commenti: “Purtroppo per motivi ovvi che però nessuno racconta nel nostro Paese in Nazionale non vengono convocati i giocatori migliori… un esempio: vedere Frattesi e non Zaniolo o Berardi lascia molto perplessi” e poi: “Oltre a tutti gli errori del nostro calcio il primo errore sono state convocazioni e piano partita” e anche: “Mica solo lui. È solo la punta dell’iceberg” e ancora: “Vergognoso non portarlo. Eh ma devo sentì che Gattuso non ha colpe”, oppure: “Qualcuno ti dovrebbe chiedere scusa”

C’è chi scrive: “L’aveva capito mezza Italia, tranne uno, o forse lo aveva capito ma..” e poi: “Da come gioca SICURAMENTE ci sarebbe servito” e anche: “Deve cambiare procuratore sennò in Nazionale non torna” e anche: “In una Italia così priva di talento, non convocare Zaniolo, in una forma mostruosa, per giocarsi la qualificazione mondiale è stato semplicemente folle. Talmente fuori logica da gridare vendetta quasi quanto schierare titolare inamovibile Retegui”, oppure: “Il ct è stato difeso a spada tratta come se non avesse responsabilità. Invece le ha e sono enormi. Zaniolo ha giocato una partita sontuosa, come Bernardeschi recentemente”.

Il web è scatenato: “Gattuso si vantò addirittura di 250 partite visionate. Per poi non vedere lo stato di forma di Zaniolo e chiamare gente a pezzi o addirittura infortunata, rimandata a casa o lasciata in tribuna. Pensate a chi hanno affidato la nazionale” e poi: “Viene da chiedersi cosa abbiano visto l’ex ct Gattuso e il suo staff nelle 250 partite di Serie A visionate dal vivo da settembre a marzo. Un delitto non chiamarlo in Nazionale per i Playoff…” e infine: “1 minuto di raccoglimento per Gattuso che ha preferito Frattesi e Politano a Zaniolo”