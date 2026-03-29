Italia, Zoff non perdona Dimarco e ridimensiona Tonali: "Non è Tardelli, ecco chi ci porterà ai Mondiali"

In vista della gara decisiva contro la Bosnia nei playoff Mondiali l'ex ct confida in Pio e Kean e sottolinea la gaffe dell'esultanza degli azzurri

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Chissà cosa avrebbe detto ai suoi ragazzi Dino Zoff se fosse stato lui il ct dopo l’esultanza di Dimarco e soci ai rigori della Bosnia. All’ex portiere della Juve e della nazionale quell’atteggiamento non è piaciuto e lo sottolinea in un’intervista a Il Giornale in cui si dice fiducioso per la qualificazione ai Mondiali ma lancia anche altri spunti di riflessione.

Italia poco brillante per Zoff

Il Dino nazionale ricorda a Il Giornale che contava solo il risultato contro l’Irlanda del Nord ma non si esalta (“Due gol li abbiamo fatti e ci sono bastati, pur senza brillare e strafare”) pur rimanendo ottimista per martedì: “Resto fiducioso perché abbiamo elementi di caratura superiore, anche se non sarà facile giocarsi la qualificazione in trasferta e su un campo caldo come il loro”.

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Tonali non è Tardelli

A chi paragona Sandro Tonali a Tardelli, Zoff replica così: “Non lo vedo ancora al livello di Marco, anche se stiamo parlando di un ottimo giocatore che contro l’Irlanda del Nord ha dato un contribuito notevolissimo. Tonali è certamente uno dei punti di forza di questa squadra, ma Tardelli era un’altra cosa”.

Per Zoff le speranze si chiamano Pio Esposito e Kean: “Pio ha potenzialità importanti e può giocare in Nazionale per tanti anni. in questi mesi Esposito mi ha colpito molto come attaccante. Non solo dal punto di vista tecnico, ma a trecentosessanta gradi: Pio è un giocatore forte e già maturo anche nei comportamenti in campo, nonostante la giovane età. Qualità che possono accompagnarlo verso un percorso importante”.

A portarci ai Mondiali però secondo Zoff sarà un altro bomber: “Direi Kean, l’ho visto molto bene contro l’Irlanda del Nord e ha fatto davvero un bel gol. Kean ha grandi potenzialità e finalmente le sta tirando fuori: potrebbe essere lui l’uomo decisivo per riportare l’Italia al Mondiale”.

Bacchettata per Dimarco e company

Ultimam riflessione sull‘esultanza per l’eliminazione del Galles ai rigori contro la Bosnia ripresa dalla Rai: “Non è un atteggiamento che mi è piaciuto. Non è stata una cosa nè buona e neppure positiva, dato che oltretutto caricherà ulteriormente gli avversari in vista della sfida contro di noi. Mi sarei comportato diversamente”.