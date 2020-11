Italiano: "Contro l'Atalanta con coraggio"

Reduce dalla rotonda vittoria sul Benevento prima della sosta, lo Spezia affronta l’Atalanta per continuare a stupire e mettere in cascina altri punti salvezza.

Si gioca a Cesena alle 18 di sabato, Vincenzo Italiano è fiducioso, pur consapevole della forza dell’avversario: “Giochiamo contro una delle squadre più complicate da affrontare, serviranno massima voglia e tanta concentrazione. Sarà una partita bella da giocare, siamo contenti di poterci mettere alla prova con un avversario così forte. I complimenti fanno piacere, ma guai a montarsi la testa e abbassare la guardia”.

Tra i liguri fari puntati su Pobega e Marchizza, protagonisti con l’Undee 21: “Sono contento per loro, vederli a questi livelli è un grande orgoglio anche per noi – ha concluso il tecnico – Dal punto di vista mentale saranno al massimo e per noi possono essere un valore aggiunto. In settimana abbiamo lavorato bene, e abbiamo recuperato elementi che ci possono dare tanto”.

OMNISPORT | 20-11-2020 14:33