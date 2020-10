Italiano teme l'esperienza del Parma

Il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano mette in guardia i suoi dal Parma: “Andiamo ad affrontare i ducali, un collettivo che negli ultimi anni ha ben figurato, con calciatori di valore che conoscono bene la categoria. Per noi è importante non mollare e continuare su questa strada”.

I problemi in rosa causa contagi: “E’ chiaro che è stata una settimana diversa, non è stato facile per noi, abbiamo dovuto modificare il programma degli allenamenti e fare il ritiro forzato. Questo non deve distrarci in vista di una partita così importante come quella di Parma. Anche noi abbiamo Marchizza e Maggiore che non possono essere utilizzati, oltre a qualche problema in settimana che per fortuna è rientrato. Nzola è un ragazzo che entra facilmente in condizione. E’ arrivato in ritardo, si era allenato da solo, ma lavorare individualmente non è mai facile. Mbala fa presto a mettere minuti nelle gambe e sono contento di come è entrato contro la Fiorentina e di quello che dato alla squadra. Per noi è un’arma in più che può darci tanto”.

OMNISPORT | 24-10-2020 17:25