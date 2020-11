Italrugby, c'è la Francia: Smith fissa l'obiettivo

Non sarà una gara facile per l’Italrugby quella di sabato sera sul campo della Francia, per la terza giornata (ultima della fase a gironi) della Autumn Nations Cup. Fino ad ora gli Azzurri hanno giocato sul campo una sola partita, perdendo 28-17 contro la Scozia, vincendo a tavolino il match successivo contro le Fiji, assenti causa Covid.

Il commissario tecnico Franco Smith è cosciente della difficoltà del test match, ma precisa: “Affrontiamo una ottima squadra che tra le proprie fila ha giocatori che militano nel Top14. Sicuramente tutti hanno una gran voglia di scendere in campo e di rappresentare i colori del proprio paese. Noi siamo concentrati sul nostro piano di gioco e cosa possiamo fare in campo. La Francia è una squadra molto fisica e affrontiamo un XV che gioca molto bene con la palla in mano: sarà una partita con una intensita’ elevata. Turnover? Abbiamo una buona base con giocatori di ottimo livello che meritano questa chances di giocare: non sono esperimenti”.

“Stiamo costruendo un gruppo allargato con giocatori che pian piano possano prendere sempre più confidenza con il lavoro in Nazionale – ha aggiunto Smith, che ha poi parlato del possibile esordio di Stoian e Lamaro, che inizialmente partiranno dalla panchina -. Sono giocatori che meritano di essere qui e di avere la possibilità di confrontarsi contro avversari del livello della Francia”.

OMNISPORT | 27-11-2020 11:51