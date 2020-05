Italrugby, Franco Smith confermato ct

La Federazione Italiana Rugby ha confermato Franco Smith nel ruolo di commissario tecnico della Nazionale. Il tecnico sudafricano sarà legato ufficialmente ai colori azzurri fino al 30 giugno 2024.

Smith, classe 1972, ha già guidato gli Azzurri nel ruolo di ct 'ad interim' nel Sei Nazioni 2020, dopo l'addio improvviso di Conor O'Shea al termine del Mondiali in Giappone. Sarà lui a guidare l'Italrugby nella prossima rassegna iridata, in programma in Francia nel 2023.

Questo lo staff ufficializzato dalla Federugby, attraverso una nota ufficiale, dopo l'ultimo consiglio federale:

Franco Smith – Capo Allenatore

Luigi Troiani – Manager Squadra Nazionale

Giampiero De Carli – Tecnico avanti

Alessandro Troncon – Tecnico trequarti

Marius Goosen – Assistente allenatore

Corrado Pilat – Tecnico delle skills

Quintin Kruger – Responsabile Preparazione Atletica

Giovanni Sanguin – Preparatore atletico

David Fonzi – Video Analyst

Claudio Robazza – Mental coach

Carmine Orlandi – Nutrizionista

Massimo Bergonzi – fisioterapista

Sante Lugarini – osteopata

