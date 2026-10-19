Solo Musetti fa festa nel lunedì degli italiani: a Lione esce subito Sonego, battuto dal giovane Kouame. A Bruxelles nulla da fare per Cinà (contro Munar) e Guerrieri, battuto da Michelsen

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Non è stato il lunedì che l’Italia del tennis sperava che fosse. Perché tolto Musetti, vittorioso nel derby contro Arnaldi a Lione, per gli altri tre azzurri impegnati in giro per l’Europa i risultati sono andati all’opposto rispetto a quanto desiderato. Un tris di ko. che testimonia, se mai ce ne fosse bisogno, che il momento attraversato dalle racchette tricolori non è dei migliori. Anche se la settimana è lunga, e molti dei big debbono ancora entrare sotto i riflettori.

Kouame beffa Sonego quando i punti contano di più

L’ultimo a pagare dazio è stato Lorenzo Sonego, battuto 7-6 6-4 da Moise Kouame in una partita che il giovane transalpino ha saputo interpretare meglio quando contava di più. Perché Sonego è stato bravo a disinnescare ogni tentativo di allungo del rivale, trascinando senza grossi affanni la partita al tiebreak nel primo set, ma poi ha completamente smarrito la bussola, incassando un 5-1 al primo cambio campo che di fatto ha reso improbo qualsiasi proposito di rimonta (7-2 il finale).

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Nel secondo set, a fronte di un equilibrio conclamato, il break Kouame l’ho trovato in una delle rare opportunità avute sulla racchetta, mentre Sonny ha finito per dilapidare complessivamente 5 occasioni per ottenere il break. Poco se n’è fatto di una prima servita col 75% (ed entrata nel 75% dei casi), perché la percentuale dirimente è stata piuttosto quella legata ai punti raccolti con la seconda (appena 47% contro il 61% del francese).

Per Sonego è la terza eliminazione di fila al primo turno dopo Tokyo e Shanghai, che poi diventa la quinta negli ultimi 6 tornei disputati (inclusi US Open e Challenger di Genova) con la sola eccezione di Chengdu, fermato al secondo turno da Brooksby. In generale, nelle ultime 15 partite disputate sono appena 5 le vittorie e 10 le sconfitte: il rischio di ritrovarsi fuori dalla top 100 a fine anno di questo passo diventa quasi una certezza.

Cinà lotta, Munar la vince d’esperienza

Che la giornata non fosse delle più rosse lo si era già intuito bene a Bruxelles, dove sia Federico Cinà che Andrea Guerrieri hanno trovato semaforo rosso al primo turno. Il palermitano ha ceduto 6-4 6-3 a Jaume Munar, che all’European Open si sta giocando una chance importante per convincere David Ferrer a portare lui e non Merida (e tantomeno Davidovich-Fokina, che pure sembra in odore di “perdono” da parte del capitano spagnolo) alla Final 8 di Bologna di Davis.

Cinà ha tenuto botta per tutto il primo set, quando è rimasto sempre in scia all’iberico, salvo però rovinare tutto nel decimo gioco, concedendo due palle break (annullate) ma poi capitolando sulla terza, travestita peraltro da set point. A quel punto Munar ha saputo portare saggiamente la partita dalla sua parte: ha piazzato due break per salire sul 4-0, poi ha lasciato un po’ di energie nervose sul campo e ha permesso a Federico di riportarsi a un solo break di distanza, ma tenendo bene la battuta negli ultimi due turni al servizio per andare a chiudere sul 6-3.

Cinà, entrato a Bruxelles col best ranking alla 135, è già certo di perdere un paio di posizioni nella settimana che verrà, ma ha fatto comunque un altro passo avanti importante verso le Next Gen Finals di Reggio Calabria.

Michelsen troppo forte per Guerrieri

Anche Guerrieri era approdato nel main draw in terra belga passando dalle qualificazioni, ma poco ha potuto contro il più esperto e decisamente tecnico Alex Michelsen, col quale pagava quasi 130 posizioni nel ranking, che gli ha lasciato in dote appena tre game (6-1 6-2). Un epilogo tutto sommato nelle attese, sebbene Guerrieri abbia mostrato qualche lampo di classe assoluta, senza però riuscire ad arginare la continuità di colpi dell’americano, salito subito sul 5-0 nel primo parziale e poi bravo a scappare dopo che l’emiliano aveva trovato due convincenti game al servizio in avvio di secondo set (dal 2-2 a 6-2).

Per Guerrieri si trattava del secondo match assoluto in carriera in un tabellone principale a livello ATP (il primo a Flushing Meadows contro de Minaur) e per quest’anno potrebbe essere anche stato l’ultimo, perché da qui a fine stagione saranno presumibilmente i Challenger il terreno di conquista del 27enne di Correggio.

Domani a Lione debutta Berrettini (e Paolini a Ningbo)

La settimana degli italiani proseguirà domani con Matteo Berrettini, atteso dal debutto a Lione contro il francese Jacquet (numero 85 del ranking), mentre nella mattina italiana a Ningbo toccherà a Jasmine Paolini debuttare contro Anhelina Kalinina, provando a rilanciare la propria classifica WTA dopo le pur buone sensazioni destate a Wuhan (prima di schiantarsi contro la britannica Kartal).

Mercoledì ad Almaty in campo Mattia Bellucci (contro Thomas Etcheverry) e Luciano Darderi, numero 2 del seeding, atteso dal confronto con l’australiano James Duckworth, mentre a Lione ci saranno gli ottavi di finale di Musetti contro Kouame e di Cobolli contro il vincente della sfida tra Wawrinka e Landaluce.