Poche soddisfazioni nel 2026 per le ragazze di Velasco e per il sestetto di De Giorgi. E gli effetti si vedranno anche in futuro: bisogna qualificarsi ai Giochi e non sarà facile.

Zero titoli, per dirla alla José Mourinho. E nessuno c’era abituato, visto che l’Italia del volley, al maschile e al femminile, aveva dettato legge nelle ultime stagioni. Il 2026 è stato un anno nero, sportivamente parlando, tanto per i ragazzi di De Giorgi quanto per la selezione di Velasco. Azzurri eliminati ai quarti della VNL e – soprattutto – ai quarti degli Europei casalinghi, senza neppure centrare l’obiettivo della Final Four di Milano che, più che minimo, sembrava addirittura scontato alla vigilia. Un po’ meglio le Azzurre, terze in VNL e seconde agli Europei di Istanbul. Con tanti rimpianti, però, per aver mancato l’oro in tutti e due i casi.

Volley, la posizione di De Giorgi e Velasco dopo gli Europei

Le analisi su cosa non abbia funzionato saranno fatte più avanti, a dicembre, come ha ribadito il presidente federale Manfredi. Che di fatto ha blindato De Giorgi, passando però la “patata bollente” nelle mani del Consiglio Federale. Non sembrano esserci dubbi di sorta neppure per Velasco: del resto, sia per la maschile sia per la femminile si è esattamente a metà del percorso che porta alle Olimpiadi di Los Angeles e non avrebbe troppo senso cambiare adesso. Già, le Olimpiadi: tra le conseguenze dell’estate nera del volley italiano ce n’è un’altra che rischia di farsi sentire anche in futuro, la mancata qualificazione ai Giochi.

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Azzurre a Los Angeles, cosa manca per conquistare il pass

Per Egonu e compagne non dovrebbero esserci troppi problemi, nonostante il fallimento della conquista del pass attraverso la vittoria degli Europei. Sei le Nazionali già qualificate ai Giochi nel torneo femminile: Stati Uniti, Canada, Thailandia, Egitto, Turchia e Brasile. Altri tre posti spetteranno alle tre migliori classificate dei Mondiali 2027: ovviamente, se una o più squadre piazzate nelle prime posizioni chiudono tra le prime tre, si andrà a scalare. Difficile che l’Italia chiuda in una posizione non di prestigio, ma – facendo tutti gli scongiuri – nel caso le cose dovessero precipitare, ci sarebbe la carta del ranking: le tre migliori non ancora ammesse andrebbero a Los Angeles, al momento l’Italia è abbondantemente prima con un vantaggio record sul Brasile.

Olimpiadi in bilico per Giannelli: la situazione e il ranking

Più complicata la situazione per i maschietti. Dove le squadre qualificate ai Giochi al momeno sono quattro: Stati Uniti, Giappone, Cuba, Brasile. Altre due saranno note a breve: Tunisia o Camerun per l’Africa e la vincente della finale di sabato per l’Europa. Poi il meccanismo di qualificazione è lo stesso anche per gli uomini. La squadra di De Giorgi ha tre carte da giocare ai Mondiali polacchi, dovesse mancare l’obiettivo dovrebbe rifugiarsi nel ranking alla fine della VNL 2028. E qui le cose non sono messe bene come per le donne: l’Italia è seconda ma con appena sei millesimi di vantaggio sulla Russia, recentemente riammessa. E anche altre big, tra cui Slovenia, Francia e Bulgaria, non sono poi così lontane.