Italvolley con Antropova ed Egonu insieme: Velasco ha chiuso l'esperimento in VNL senza averlo mai verificato

Perché il CT ha bocciato la soluzione di Kate schiacciatrice senza averla mai provata in un sestetto con Paola? Un interrogativo che accompagnerà il futuro delle Azzurre.

Diciamoci la verità: quando qualche tempo fa Julio Velasco ha annunciato l’intenzione di cambiare ruolo a Kate Antropova per provarla come schiacciatrice e aver modo di schierarla subito, nello starting six, in tandem con Paola Egonu, un po’ tutti abbiamo sognato. Perché l’Italvolley già campione di tutto (mancano solo gli Europei, titolo che Orro, Sylla e compagne proveranno a conquistare a fine estate) avrebbe potuto schierare un potenziale offensivo senza pari nel mondo pallavolistico. Ma il sogno è finito. Lo stesso Velasco ha svegliato tutti e piuttosto bruscamente dopo l’ultima partita di VNL.

Antropova opposta, fine dell’esperimento in VNL

Come è noto, il santone italo-argentino ha spiegato che l’esperimento è chiuso e non sarà riproposto. A lui, anzi all’Italia, serve sfruttare un’arma come il “doppio cambio” nei momenti decisivi dei vari parziali: la possibilità, cioè, di cambiare la diagonale palleggiatrice-opposta inserendo forze fresche e scompaginando i piani difensivi avversari. Arma che le Azzurre hanno sfruttato in tante circostanze negli ultimi anni. Cambi-Antropova al posto di Orro-Egonu (o viceversa): una bellissima soluzione, che ha dimostrato sul campo di essere potenzialmente determinante. Anche se un pizzico di curiosità su “quell’altra” idea rimarrà sempre.

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Egonu-Antropova, la soluzione pensata e mai provata

Il punto è che Julio Velasco ha boccciato l’esperimento senza averlo mai effettivamente verificato sul campo. Perché Egonu nelle prime due settimane di VNL non c’era: solo Antropova ha fatto parte del gruppo azzurro che ha preso parte ai gironi di Brasilia e Manila. A Hong Kong ci sarebbero state entrambe, anzi ci sarebbe stata tutta l’Italia “vera”, quella con tutte le big di questo ciclo unico e straordinario. Sarebbe stata un’occasione d’oro, senza troppi assilli legati a risultati e classifiche, per provare in serenità l’utilizzo simultaneo delle due eccezionali “bocche da fuoco” dell’attacco azzurro. Pazienza, il CT ha già accantonato i propositi.

Perché Velasco ha bocciato la mossa tattica dell’Italia

Peccato, perché sarebbe stata davvero stuzzicante la prospettiva di partire con questo sestetto: Orro al palleggio, Egonu opposta, Antropova e Sylla schiacciatrici, Danesi e Fahr centrali, Fersino libero. Centimetri, potenza, “peso specifico” in ogni zona del campo. Chiaramente, Velasco conosce meglio di tutti gli equilibri, lo stato di forma e le potenzialità delle sue giocatrici. Julio non ha assolutamente nulla da dimostrare: se ha preso questa decisione è perché avrà soppesato con cura i pro e i contro della stessa. E alla fine avrà ancora una volta ragione lui. Finora, almeno, è sempre stato così.