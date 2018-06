Italvolley, Blengini deluso

Il commissario tecnico dell'Italvolley, Gianlorenzo Blengini, dopo la sconfitta per 3-2 nel match di Nations League con il Giappone ha commentato così la prestazione dei suoi. "Dispiace per come sono andate le cose, volevamo la vittoria, ma abbiamo sofferto sin dall'inizio in ricezione. Abbiamo sempre cercato di rimanere attaccati alla gara; siamo riusciti a vincere il primo e terzo set con carattere anche se le difficolta' sono sempre state molte. L'infortunio di Giannelli ha complicato ulteriormente le cose".

"Per tutta la gara abbiamo faticato molto nella fase di ricostruzione; spesso non riuscivamo ad essere precisi e di conseguenza gli attaccanti non sono mai stati messi in condizione di chiudere. A questo si e' aggiunto il fatto che i loro attaccanti ci hanno messo spesso alle corde soprattutto con una buona continuita' di battute. Ripeto ci dispiace molto".

SPORTAL.IT | 10-06-2018 14:05