Italvolley, Blengini: "Siamo delusi"

L'avventura dell'Italia ai Mondiali è finita. Niente impresa contro la Polonia e Azzurri costretti a chiudere la rassegna iridata al quinto posto: "Era dura, ci abbiamo buttato dentro quello che volevamo ma non ci siamo riusciti, la Polonia ci è stata superiore", le parole di Blengini a La Gazzetta dello Sport.

Il coach sperava in un risultato diverso: "Siamo delusi e non siamo contenti, quando dicevamo di essere ambiziosi non ci riferivamo a questo risultato. Il futuro? Ora non ci penso, non ho riflessioni in merito".

SPORTAL.IT | 29-09-2018 08:15