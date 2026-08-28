Azzurre dalla Svezia a Brno, lunedì il confronto degli ottavi con le balcaniche di Abbondanza. Clamoroso flop di Vargas e compagne, cambia il tabellone e volano accuse e veleni.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Lunedì 31 agosto alle 16: è questo l’appuntamento con la prossima uscita dell’Italvolley agli Europei extralarge in programma tra Svezia, Repubblica Ceca, Azerbaigian e Turchia. Si comincia a fare sul serio, visto che scattano le sfide a eliminazione diretta. Azzurre contro la Bulgaria, un’avversaria alla portata ma da non sottovalutare, tanto più che è guidata da un tecnico italiano, Marcello Abbondanza, ex allenatore di Alessia Orro al Fenerbahce. Più delle balcaniche, a preoccupare Julio Velasco sono le insidie legate a viaggi e spostamenti. Da Goteborg, l’Italia ha impiegato la mattinata del venerdì a raggiungere Brno, in Boemia. Poi per semifinali e finali dovrà fare altre migliaia di chilometri, direzione Istanbul.

Volley, l’Italia dalla Svezia a Brno: parla Nwakalor

A Brno la Nazionale azzurra è atterrata alle 11.50, un’altra oretta se n’è andata per raggiungere l’albergo. Poi pomeriggio libero concesso da Velasco per recuperare energie e svagarsi un po’: le fatiche delle cinque vittorie su cinque si sono fatte sentire nelle gambe, ma soprattutto nella mente di Danesi e compagne. D’ora in avanti non si potrà sbagliare, visto che un ko significherebbe eliminazione. “Conosciamo la Bulgaria, l’abbiamo già affrontata durante la VNL”, le parole di Linda Nwakalor. “Approfondiremo lo studio delle nostre avversarie anche sulla base delle loro ultime partite per affrontarle al meglio”.

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Insidia Bulgaria per le Azzurre, il team di Abbondanza

Se l’Italia ha chiuso al primo posto il girone D con 15 punti su 15, la Bulgaria si è piazzata quarta nel gruppo B con due vittorie, tre sconfitte e cinque punti all’attivo. Abbondanza ha trovato il successo contro Ucraina (3-0) e Austria (3-2), s’è dovuto arrendere invece a Grecia (1-3), Serbia (0-3) e alle ceche (0-3). In caso di successo l’Italia troverebbe mercoledì 2 settembre, sempre a Brno, la vincente della sfida tra la Serbia di Isabelle Haak, già battuta a Goteborg, e la Repubblica Ceca padrona di casa: una difficoltà in più, l’ennesima, di questo Europeo-trappola. Anche se qualcosa è cambiato dopo l’ultima giornata della fase eliminatoria.

Sorpresa, Turchia battuta dalla Polonia: volano accuse

La Turchia di Daniele Santarelli, infatti, dopo 13 vittorie di fila agli Europei è andata incontro a un ko: 2-3 contro la Polonia di Stefano Lavarini. Un risultato che ha stravolto radicalmente gli scenari, spostando Vargas e compagne nella parte bassa del tabellone. Agli ottavi per la Turchia ci sarà l’Azerbaigian, mentre a vedersela con l’abbordabile Portogallo saranno le polacche. Guardando oltre, la sconfitta – per certi versi sorprendente – delle turche ha “scongiurato” un rischio: quello di una supersfida contro l’Italia già in semifinale. I destini di Azzurre e turche possono incrociarsi ora solo in finale e secondo diverse “malelingue” in Turchia non si è trattato di un caso: “Santarelli l’ha fatto apposta”. Oppure: “Ha paura dell’Italia”.

Europei volley femminile 2026, il quadro degli ottavi

Questo, nel dettaglio, il quadro degli ottavi di finale degli Europei.