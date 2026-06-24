VNL, l'Italia cede alla Bulgaria e al Var: Blengini batte De Giorgi, bufera sul punto invertito nel tie-break

Sconfitta al 5° set per gli Azzurri nel primo match della Week 2 a Lubiana: grande equilibrio fino all'inizio del quarto parziale, poi una decisione contestata incanala il match.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Comincia male la seconda settimana di VNL per l’Italia di De Giorgi. Nella rivincita dell’ultima finale mondiale sono i bulgari a spuntarla, stavolta, infliggendo agli Azzurri la seconda sconfitta in cinque partite del torneo. Partita che lascia un po’ di amaro in bocca, per le pause vissute da Sbertoli e compagni in larghi tratti del confronto per la polemica Var nel corso del tie-break, un punto contestato e sottoposto all’analisi video (che nel volley si chiama video-challenge) e che è stato prima assegnato agli Azzurri, dopo un check lunghissimo, quindi girato in favore dei bulgari, dopo un ulteriore check altrettanto lungo.

VNL, grande equilibrio tra Italia e Bulgaria

Italia in campo con Sbertoli al palleggio, Rychlicki opposto, Lavia (al rientro dopo il traumatico infortunio della scorsa estate) e Bottolo schiacciatori, Sanguinetti e Mosca centrali, Laurenzano libero. È proprio Lavia a guidare l’allungo nel primo set (15-11), ben coadiuvato da Rychlicki. Il primo set scorre via fino al 25-18 e sembra il preludio a una prova confortante dell’Italia. A questo punto, però, cominciano a entrare in partita i bulgari. Asparuhov guida la fuga della Nazionale di Blengini che arriva anche a +7, subisce la reazione italiana col neo entrato Porro, ma poi pareggia i conti sul 20-25.

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Volley, il pasticcio nel tie-break premia i bulgari

Nella terza frazione si viaggia punto a punto fino alle battute finali, ma sono i carpatici a spuntarla (23-25). Riscossa azzurra nel quarto parziale, chiusa sul 25-19 da un ace di Sbertoli. Nel tie-break il “fattaccio” sul punteggio di 2-1, quando un pallone attaccato da Porro sembra finire a terra prima della difesa bulgara. Un check infinito premia l’Italia: 3-1. La Bulgaria protesta, il check si prolunga e alla fine l’arbitro dà ragione a Nikolov e compagni: 2-2. L’Italia regge qualche altro scambio, poi crolla e il finale si trasforma un calvario. Vince l’ex Blengini, che batte per la prima volta l’Italia con un perentorio 9-15.

Prossimo impegno giovedì 25 giugno: Italia-Ucraina

Miglior marcatore azzurro Rychlicki con 18 punti, in doppia cifra pure Sanguinetti (13), Bottolo e Luca Porro (10). Top scorer del match Aleksandar Nikolov con 19 palloni messi a terra. Azzurri sempre in zona Finals, ma ora sarà fondamentale ripartire subito nella prossima sfida contro l’Ucraina in programma giovedì 25 giugno alle 16.30. Le successive sfide che attendono la formazione di De Giorgi sono molto impegnative. Venerdì 26, alle 20, c’è la grande classica contro il Brasile, mentre domenica 28 alle 20.30 è in calendario il gran finale contro i padroni di casa della Slovenia. Fare filotto sarebbe cruciale per avvicinarsi all’obiettivo Final Eight.