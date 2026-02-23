Italvolley, nuovo vice per De Giorgi e Velasco cambia l'assistente: Sky e DAZN si prendono gli Europei in tv

Al fianco di Fefé arriva Roberto Ciamarra, ex secondo di Andrea Giani nella Francia, mentre nello staff femminile entra Valerio Lionetti, coach reduce dalla salvezza con Macerata.

Italvolley, si cambia. Sarà un’estate zeppa di novità per le Nazionali campioni del mondo in carica, al maschile e al femminile. Non solo in campo, con diversi volti nuovi agli ordini dei CT De Giorgi e Velasco nei match di VNL e poi agli Europei, ma anche in panchina. Sono stati ufficializzati, infatti, i nuovi innesti negli staff azzurri, che andranno ad arricchire e integrare un organigramma che si è confermato di primissimo livello. Novità anche sul fronte televisivo, con un paio di annunci importanti a proposito delle prossime edizioni degli Europei (anche in questo caso maschili e femminili) e delle coppe continentali.

Volley, Ciamarra dalla Francia di Giani all’Italia di De Giorgi

Il nuovo vice di Fefé De Giorgi, come stabilito dall’ultimo consiglio federale, è Roberto Ciamarra, ex secondo di Andrea Giani nello staff della Nazionale francese campione olimpica a Parigi 2024. Ciamarra che ricopre anche l’incarico di secondo di Giuliani nel Modena Volley, storica formazione della Superlega maschile, e che va a completare uno staff che aveva palesato qualche battuta a vuoto nella finale dell’ultima Volleyball Nations League, quando un errore piuttosto banale nella formazione scatenò una serie di polemiche. Dell’impaccio si autoacccusò lo stesso De Giorgi, con un significativo post social.

Nuovo assistente per le Azzurre: è Lionetti, coach di Macerata

Per Julio Velasco, invece, un nuovo assistente, con la conferma di Massimo Barbolini come secondo e di Juan Manuel Cichello come terzo coach. Nello staff entra Valerio Lionetti, tecnico reduce da un piccolo “miracolo” nella massima serie di volley femminile: la salvezza colta alla guida della neopromossa Macerata all’ultima giornata, a scapito del Monviso di Peppe Nica. Si tratta di un allenatore giovane e molto preparato, destinato a passare in poche settimane dalle pastoie della lotta per non retrocedere in A2 alle grandi sfide internazionali, al fianco di big del calibro di Paola Egonu, Anna Danesi, Myriam Sylla e Alessia Orro.

Dove vedere il grande volley in tv: gli annunci di Sky e DAZN

Nel frattempo sono state ufficializzate pure le acquisizioni dei diritti dei prossimi Europei maschili e femminili, in programma in estate e che saranno trasmessi su Sky (e in streaming su NOW) e su DAZN. La kermesse femminile inizierà per prima e vedrà la sua fase finale in Turchia, quella maschile scatterà dall’incantevole cornice di Piazza Plebiscito a Napoli per concludersi a Milano, nel nuovo palasport olimpico di Santa Giulia. DAZN ha ufficializzato l’accordo anche per gli Europei del 2028. Su Sky anche nella prossima stagione la Champions maschile e femminile con Giannelli, Antropova, Egonu e tutte le star, e il meglio di Cev e Challenge Cup. Gli stessi diritti, ma fino al 2029, sono stati acquisiti pure da DAZN.