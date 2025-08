Italvolley, clamoroso Fefé De Giorgi: "Errore di formazione contro la Polonia, chiedo scusa ai ragazzi"

Il Ct fa mea culpa dopo la sconfitta nella finale di VNL e svela un retroscena: "Abbiamo sbagliato a digitare l'ordine sul tablet nel corso del secondo set"

Incredibile ma vero, in Italia c’è ancora qualcuno che ammette di aver sbagliato. Nello sport poi, dove le ammissioni di colpa sono evento più unico che raro. Non nella pallavolo, dove si sono inventati il “cartellino verde” che premia, ad esempio, i giocatori che si “accusano” subito di aver toccato il pallone sull’attacco avversario, evitando fastidiose perdite di tempo col video-challenge: provate a proporlo nelle partite del massimo campionato di calcio. Sorprende fino a un certo punto, dunque, che il Ct dell’Italvolley, Fefé De Giorgi, dopo il rovinoso ko nella finale di VNL contro la Polonia abbia candidamente ammesso: “Errore mio”.

VNL, finale Italia-Polonia: pasticcio azzurro nel secondo set

Chi ha visto la partita, giocata a Ningbo, in Cina, e vinta da Leon e compagni con un perentorio 3-0, ricorderà con sgomento il trambusto a inizio della seconda frazione, quando Giannelli e un po’ tutto il sestetto azzurro hanno chiesto ripetutamente lumi alla coppia arbitrale sulla rotazione. Trucchetti dei polacchi? Tranello degli stessi arbitri? Macché. Tutta colpa di un input dato male sul tablet, un errore compiuto dalla stessa panchina della Nazionale italiana. Un clamoroso retroscena svelato proprio da De Giorgi in un passaggio di una corposa analisi tra VNL e futuro dell’Italvolley pubblicata sul proprio account Instagram.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Volley, De Giorgi chiede scusa: “Errore di digitazione sul tablet”

Ecco il passaggio dedicato alla finale: “Il 1 e 3 set ci serviranno per focalizzare alcuni aspetti non solo di gioco. Il 2 è stato una storia a parte nel quale in panchina abbiamo sbagliato a digitare sul tablet l’ordine della formazione. Un errore che non si deve fare, ma che purtroppo è successo e ha messo in difficoltà i ragazzi con i quali mi scuso!“. Un messaggio schietto quello di De Giorgi: “In ‘Noi Italia’ c’è un sentimento valoriale di profonda reciprocità, quando c’è un errore si cerca di aiutare e di migliorare, non cerchiamo colpevoli cerchiamo di migliorare! Chi cerca colpevoli ha già perso!”.

Gli Azzurri e il cammino nel torneo: “Argento che brilla, ora il Mondiale”

Soddisfazione da parte del Ct per il cammino nel torneo: “L’argento brilla, ma nello sport a volte meno di quello che veramente rappresenta. È così…è una medaglia che vinci perdendo l’ultima partita. Per Noi ha un valore importantissimo, rappresenta 3 mesi e mezzo di lavoro e la partecipazione di 24 giocatori che si sono allenati per lottare fino alla fine! Questo è il valore che rimane in prospettiva della manifestazione clou della stagione…il mondiale ! La 1 medaglia in VNL per la pallavolo maschile”. E ancora: “Teniamoci il valore di questo primo argento in VNL e lavoriamo per migliorarci ancora! Io sono molto fiducioso! Il risultato non è fine, è inizio!! Il risultato della VNL non è la fine di un percorso ma è l’inizio da cui si deve e si vuole ripartire per vincere con valore!”.