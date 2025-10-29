Italvolley, Fefè De Giorgi allo scoperto sulle Olimpiadi 2028 e 2032: e annuncia 'rinforzi', le novità

Reduce dal bis Mondiale servito nelle Filippine, il ct volge lo sguardo al futuro e confessa: "Ci sono due-tre ragazzi molto interessanti". Ecco i possibili nuoni innesti

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Il bis Mondiale servito nelle Filippine è un’impresa che ha scolpito nella leggenda l’Italvolley maschile di Fefè De Giorgi. Guai, però, a cullarsi sugli allori. Il pensiero è già rivolto agli Europei che si svolgeranno il prossimo settembre con in palio il pass diretto per le Olimpiadi di Los Angeles del 2028. Il ct rilancia e volge lo sguardo anche ai Giochi del 2032, annunciato possibili novità nel roster: ecco quali potrebbero essere.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Italvolley, De Giorgi allo scoperto sulle Olimpiadi

Il ct che ha portato l’Italia in cima al mondo per due volte di fila e che vanta il titolo di pentacampione per aver vinto anche tre Mondiali da giocatore pianifica un futuro che è a tinte sempre più azzurre. Lo ha detto chiaramente ai microfoni di Sky: la Nazionale ha tutto per ragionare a lungo termine.

C’è un dato che De Giorgi ha sottolineato e che la dice lunga sui risultati ottenuti: “Fino all’anno scorso questa è stata la squadra più giovane per età media”. Tradotto: davanti a sé l’Italvolley ha un percorso radioso da compiere senza dover attuare rivoluzioni o chissà quali stravolgimenti. E aggiunge: “Già così la squadra è in grado di affrontare due cicli olimpici”.

Fefè annuncia rinforzi: le possibili novità

Pur essendo un’Italia giovane, non significa che non ci saranno novità. Tutt’altro. A differenza del calcio, dove Gattuso fa una fatica enorme a individuare nuovi elementi per aumentare il tasso qualitativo di una Nazionale che ha fallito per due volte la qualificazione ai Mondiali e che il pass la rassegna del 2026 dovrà sudarlo ancora una volta via playoff, nella pallavolo i ricambi per fortuna non mancano.

“Ci sono due-tre ragazzi molto interessanti che ho seguito con attenzione” confessa. Merito di un movimento che funziona e di una trafila, a partire dalle giovanili, che non cancella sogni e speranza dei talenti.

Ecco chi può ambire alla maglia della Nazionale

Chi il Mondiale l’ha soltanto sfiorato è Giovanni Sanguinetti, escluso proprio all’ultimo a vantaggio dell’altro centrale Gargiulo. Il classe 2000 del Modena è senza dubbio una possibile risorsa preziosa per De Giorgi.

E, ancora, il 22enne Gabriele Laurenzano, libero della Trentino, oppure Mattia Boninfante, stellina della Nazionale Under 22 e palleggiatore della Lube. Il 21enne di Venezia potrebbe essere convocato come nuovo secondo palleggiatore.