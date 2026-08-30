Dalla Svezia alla Repubblica Ceca, prima di giocare semifinali e finali a Istanbul: sono tre spostamenti per le Azzurre, la Turchia e la Polonia non devono affrontarne nessuno.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Giornata di vigilia per le Azzurre. Gli elefantiaci Europei a 24 squadre e con nove partite da giocare, due in più dei Mondiali e tre in più delle Olimpiadi, a conti fatti cominciano adesso con le sfide “vere”, quelle a eliminazione diretta. Partite senza appello come l’ottavo di finale contro la Bulgaria, quarta classificata del girone B e prima insidia per le Azzurre nella corsa all’unico titolo che ancora manca alla gestione Velasco. In caso di successo ci sarebbe poi il confronto con la vincente di Repubblica Ceca-Svezia nei quarti in programma mercoledì, quindi il trasferimento a Istanbul per semifinali e finali. E a proposito di trasferimenti: l’Italia, manco a dirlo, è tra le Nazionali più penalizzate.

Europei, tre trasferimenti per l’Italia: zero per la Turchia

Paola Egonu e compagne hanno giocato la fase eliminatoria a Goteborg, in Svezia, raggiunta dopo aver effettuato tutta la preparazione in Italia. Quindi, dopo la prima fase, si sono trasferite a Brno, in Repubblica Ceca, teatro di ottavi e quarti di finale. Nel prossimo match potrebbero vedersela, per giunta, proprio contro la Nazionale di casa. In caso di vittoria, nuovo viaggio verso la lontana Istanbul. Insomma, fanno tre trasferimenti da inizio Europei mentre c’è chi, come la Turchia, s’è allenata per tutto agosto e giocherà tutti gli Europei a Istanbul. Un vantaggio non da poco per Santarelli, un problema in più per Velasco.

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La Bulgaria di Abbondanza sfida le Azzurre con Dudova

Meglio pensare alla prossima sfida, comunque, anche perché la Bulgaria è avversario tradizionalmente ostico per l’Italia. Al timone delle balcaniche, terza Nazionale più giovane di tutti gli Europei con un’età media di poco superiore ai 23 anni, c’è un tecnico che conosce benissimo le Azzurre (ha lavorato nello staff della Nazionale) e in particolare Alessia Orro, visto che fino a qualche mese fa è stato il suo allenatore al Fenerbahce: Marcello Abbondanza. “Per noi è già un successo essere qui, meglio affrontare l’Italia che un’altra squadra magari più abbordabile”, le sue ‘sinistre’ parole a Sky. Curiosità: Kate Antropova si troverà di fronte la sua opposta di riserva all’Eczacibasi, la 20enne Iva Dudova, una delle stelline della Bulgaria.

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L’appuntamento è fissato per le 16 di lunedì 31 agosto nell’arena di Brno, pronta a riempirsi per la successiva sfida delle 19 tra le ceche padrone di casa e la Svezia di Isabelle Haak. Tre le opzioni per la diretta televisiva del match: in chiaro su Rai 2 oppure previo abbonamento in pay-tv su Sky (e su NOW) o in streaming su DAZN. La successiva partita delle Azzurre si giocherebbe mercoledì 2 settembre, presumibilmente alle 19 contro la Repubblica Ceca o la Svezia (ma potrebbe anche essere programmata per le 16). Sabato 5 a Istanbul le due semifinali, domenica 6 le finali per il terzo e per il primo posto.