Per il CT balcanico, Egonu e Antropova "non sono troppo superiori" a Boskovic e alla sua squadra. Poi il clamoroso affondo verso la Nazionale allenata da Santarelli.

Il volley non è il calcio, per fortuna. Eppure, di tanto in tanto qualche polemica velenosa scoppia anche sotto rete. Più “per colpa” degli allenatori che di giocatori o giocatrici, per la verità. Agli Europei femminili, ad esempio, il CT della Serbia Zoran Terzic s’è preso la briga d’attaccare in simultanea le due grandi favorite al successo finale, Italia e Turchia. In un’intervista a Meridiansport, testata serba, il santone di Belgrado – tornato al timone della sua Nazionale dopo aver mollato in tronco la Russia, sospesa nel 2022 per l’attacco di Putin all’Ucraina – ha lanciato veleni tanto sul sestetto di Velasco quanto su quello di Santarelli.

Europei volley, Terzic sminuisce l’Italia

Terzic, per la verità, non è mai stato un “simpaticone”, anzi spesso è finito nell’occhio del ciclone per i suoi modi burberi. Qualche tempo fa, dopo il divorzio da Mazzanti, il suo nome è stato persino accostato alla Nazionale azzurra: per fortuna Maifredi ha poi scelto Velasco. “Italia superiore? Non credo proprio”, ha sentenziato Terzic. “Paragonare questa Nazionale ad alcune grandi squadre del passato, non solo dell’Italia, è ridicolo a mio parere“. E a sostegno delle sue tesi, Terzic ha iniziato a sciorinare diverse considerazioni sulla qualità della formazione azzurra, dalle ricevitrici alle attaccanti.

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L’affondo del CT serbo: “Solo Egonu è top”

“C’è Sylla nell’Italia che riceve bene. Ma le altre? Le due centrali vanno bene, sono discrete, ma niente di straordinario”, ha aggiunto Terzic. “Una volta c’erano dei veri e propri ‘mostri’, e non parlo solo dell’Italia ma in generale”. Quanto a opposte e schiacciatrici, solo “Egonu è una giocatrice di altissimo livello e basta“. Insomma, uno schiaffo ad Antropova e alle altre frecce nell’arco di Velasco. Prima dell’affondo finale: “L’Italia non è una grande squadra adesso, ha avuto fortuna. Gli italiani non sono sempre i migliori, ma anche quando non lo sono, se la cavano comunque bene. Vedremo come reagiranno dopo la prima sconfitta e se la loro sicurezza li abbandonerà. Spero che saremo noi a detronizzarli. Sarebbe fantastico”.

L’attacco alla Turchia di Santarelli sulle straniere

Altra destinataria delle frecciate velenose di Terzic, la Turchia di Santarelli. “Onestamente, preferirei che a giocare per la Nazionale fossero solo i veri cittadini di quel paese e, soprattutto, persone che non abbiano mai giocato per nessun’altra Nazionale. Secondo le loro regole, Tijana (Boskovic, ndr) è praticamente una straniera per noi, eppure non c’è serba più serba di lei. Per noi è praticamente una straniera, mentre Vargas non è una straniera in Turchia, né lo sono Sinead Jack, Karatasu dalla Romania e un sacco di altre giocatrici. Prima c’era una regola che ne permetteva solo una, ora la Turchia ne ha tre. Penso che sia davvero un po’ troppo. Da quello che ho sentito, ce ne sarà una quarta, ma non affrettiamoci a giudicare, vedremo”.

Volley, la Serbia sulla strada di Turchia e Italia

Insomma, bel modo di arroventare gli animi e proprio alla vigilia delle sfide decisive degli Europei, quelle in cui ci sarà da giocarsi il titolo nella bolgia di Istanbul. La Serbia è già nei quarti, dopo aver superato la Croazia in rimonta con un secco 3-1 (18 punti a testa per Boskovic e Uzelac) ed è nella parte del tabellone proprio delle turche. Da copione, in semifinale Terzic potrebbe ritrovarsi contro Santarelli e le sue ragazze, mentre in finale ci sarebbe poi la sfida contro le Azzurre di Velasco. Di sicuro, dopo le sue ultime dichiarazioni, sia Vargas sia Antropova avrebbero più di un motivo per cercare di dare il massimo contro di lui.