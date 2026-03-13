Volley, il calendario dei primi test della nazionale femminile. Velasco prepara l'Italia del futuro

Ufficiali i primi impegni della nazionale azzurra, che a maggio sfiderà Francia (due volte) Serbia, Olanda e Turchia prima di partire per la VNL di Brasilia. Velasco testerà nuove giocatrici

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Non sa ancora chi avrà a disposizione, ma Julio Velasco intanto s’è portato avanti col lavoro. E ha deciso di stilare, d’intesa con la federazione, il calendario delle amichevoli che dovranno accompagnare l’Italia femminile verso gli impegni estivi di VNL ed Europei. Anche perché in realtà l’estate è più vicina di quanto qualcuno vorrebbe far credere: il 7 aprile il CT convocherà le prime ragazze al Centro “Pavesi” di Milano, pronto ad accogliere coloro che saranno uscite dalle competizioni play-off e affini. Poi alla spicciolata arriveranno le big, anche se quali e quando è ancora troppo presto per dirlo.

Il calendario: si parte con un doppio confronto con la Francia

Di sicuro c’è che Velasco, al solito, non vorrà lasciare nulla al caso. E comincerà a lavorare con tante giocatrici “futuribili” che magari in corso d’opera riusciranno a ritagliarsi spazio anche nelle competizioni ufficiali. Saranno almeno 5 le settimane di lavoro prima dell’impegno che aprirà il programma 2026 della nazionale femminile, messo a calendario giovedì 14 maggio a Biella (ore 21) contro la Francia. Il giorno seguente andrà in scena il repeat, stavolta però a Novara (BPER sarà il main sponsor ufficiale delle due gare amichevoli).

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Una settimana più tardi l’Italia traslocherà a Genova, dove parteciperà al quadrangolare AIA Aequilibrium Cup Women Elite, affrontando nell’ordine Serbia (venerdì 22 maggio), Turchia (sabato 23) e Polonia (domenica 24). Sarà la prova generale in vista della prima settimana di VNL, in programma dal 3 all’8 giugno a Brasilia con le azzurre che sfideranno Bulgaria, Olandia, Turchia e Brasile.

E in quell’occasione potrebbero esserci alcune defezioni importanti, con Velasco che potrebbe concedere un po’ di riposo extra a quelle giocatrici che arriveranno in fondo tanto nelle lotte per i campionati nazionali, quanto in Champions League (con la final four di Istanbul in programma nel fine settimana 2-3 maggio).

Chi lavorerà al “Pavesi” con CT? Ecco le possibili convocate

In tempi non sospetti il CT fece capire che doveva ancora attendere le risposte di alcune delle protagoniste dell’ultimo biennio di trionfi olimpici e mondiali, chiamate a dare la propria disponibilità a far parte del gruppo della nazionale nelle fasi clou della VNL e soprattutto in vista di EuroVolley. Un paio di mesi fa Velasco aveva fatto sapere che Orro e Danesi avevano già risposto positivamente all’idea di rinunciare a un po’ di vacanze (da capire se limitatamente agli Europei di fine agosto o se già per le fasi finali di VNL), mentre Sylla ed Egonu erano ancora rimaste incerte sul da farsi.

Di sicuro l’Italia che vedremo nei test di maggio sarà giovane e con tante protagoniste pronte a fare esperienza: Adelusi, Adigwe, Bardaro, Boldini, Eze, Gardini, Gray, Nardo, Malual, Manfredini, Munarini, Obossa, Panetoni, Piomboni, Omoruyi, Piva e Sartori potrebbero essere alcune delle potenziali convocate del CT, che vorrà capire chi potrà garantirgli affidabilità in vista di una chiamata più “ufficiale” in vista degli impegni di giugno.

Il record di imbattibilità e gli obiettivi che contano

L’Italia peraltro è in striscia aperta da 36 partite: l’ultimo ko. risale al 2 giugno del 2024, quando in Brasile in VNL arrivò un ko. comunque indolore. Da allora, solo vittorie per una nazionale che ha letteralmente riscritto la storia del gioco. Una striscia che chiaramente a Brasilia potrebbe anche essere messa a repentaglio, qualora le nazionali avversarie (soprattutto Turchia e Brasile) dovessero presentarsi con una composizione di roster meno sperimentale rispetto a quella che Velasco ha ventilato.

Qualcosa che pure non dovrebbe far perdere il sonno al CT azzurro, che punta a far tornare i conti nella final 8 di Ningbo dal 29 luglio al 2 agosto, e soprattutto poi agli Europei che vivranno il loro culmine dal 2 al 6 settembre a Istanbul, dove si disputeranno tutte le gare dai quarti in poi.