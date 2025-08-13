Italvolley, la scelta coraggiosa di Velasco per i Mondiali: niente amichevoli, solo palestra. Con un divieto

Nessun test dopo la VNL per le Azzurre: Egonu e compagne impegnate in collegiale a Milano fino a giovedì 14 agosto, poi la partenza per la Thailandia e subito in campo..

Avete mai visto una Nazionale cominciare un grande torneo internazionale, Europei, Mondiali o Olimpiadi, senza aver giocato prima delle amichevoli di preparazione? Bene, l’Italvolley di Julio Velasco ha optato per questa scelta sicuramente sui generis. Dopo il trionfo in Volleyball Nations League, infatti, le Azzurre non hanno disputato dei test. L’ultimo impegno sul campo prima del debutto mondiale in Thailandia, fissato per il 22 agosto contro la Slovacchia, rimarrà la finale di VNL vinta a Lodz sul Brasile lo scorso 27 luglio.

Volley, il lavoro dell’Italia dopo il trionfo in VNL

Solo lavoro in palestra per le campionesse olimpiche, che dopo una settimana di meritato riposo e di legittime celebrazioni successive al trionfo in VNL hanno ripreso gli allenamenti a Cavalese, domenica 3 agosto. Cinque giorni di lavoro serrato tra le montagne del Trentino per un collegiale caratterizzato da un lavoro soprattutto fisico, con sessioni ad alta intensità volte a ritrovare subito la brillantezza e lo smalto del torneo appena vinto. Un lavoro specifico, mirato, che ha coinvolto tutte le convocate.

Azzurre: Sylla in Turchia con Orro e forse con Danesi

Dopo il lavoro in Trentino, un fine settimana di relax e di riposo di cui qualcuna ha approfittato per definire il suo futuro professionale: è il caso di Myriam Sylla, che ha ufficializzato il suo passaggio da Milano alla Turchia, al Galatasaray. La schiacciatrice palermitana, una delle atlete simbolo del sestetto azzurro, rimarrà dunque a stretto contatto con Alessia Orro, che già un paio di mesi prima aveva raggiunto un accordo col Fenerbahce, altra squadra di Istanbul. Presto le due potrebbero essere raggiunte da capitan Anna Danesi, pure oggetto di voci e rumors provenienti dal paese turco.

Italvolley, Milano-Bangkok per il sogno Mondiale

Da lunedì 11 il gruppo azzurro ha ripreso ad allenarsi in un nuovo collegiale, stavolta con base a Milano, al Centro Pavesi. Quattro giorni di lavoro prevalentemente tecnico e tattico in questo caso, più che fisico. Allenamenti aperti agli allenatori, ai preparatori atletici e agli addetti ai lavori interessati, ma con un divieto esplicito: nessuna possibilità di ripresa audio o video. Collegiale in chiusura giovedì 14 agosto. Poi, dopo qualche altro giorno libero, la partenza per l’Asia, dove De Gennaro (alla last dance in azzurro: o forse no?) e compagne andranno a caccia del titolo iridato.