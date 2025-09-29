Italvolley, Lavia rompe il silenzio social: il grande assente celebra l'impresa Mondiale con un post toccante

Lo schiacciatore, costretto a saltare il torneo per via di un grave infortunio alla mano, si apre su Instagram: "Ecco il vero senso dello sport". Le reazioni di Giannelli e Romanò

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Il primo pensiero è stato per lui, il grande assente. Non c’è un solo azzurro tra gli eroi che hanno conquistato il Mondiale nella Filippine che non abbia dedicato il trionfo a Daniele Lavia. Lo schiacciatore dell’Italvolley, costretto a saltare il torneo per un infortunio alla mano, ha rotto il silenzio sui social con un post che ha ha fatto il pieno di like.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Italvolley, Lavia celebra l’impresa Mondiale

Protagonista dell’argento conquistato agli Europei del 2023, Lavia si candidava a recitare un ruolo di primo piano anche nella rassegna iridata nelle Filippine. Ma il destino s’è messo di traverso a causa di un grave infortunio alla mano (frattura scomposta ed esposta pluriframmentaria con associate lesioni tendinee a carico delle falangi del quarto e del quinto dito) rimediato in allenamento con la Nazionale a Verona che lo ha obbligato ad alzare bandiera bianca proprio a poche settimane dall’inizio del torneo.

“Ho aspettato un po’ prima di pubblicare, perché trovare le parole per raccontare un’emozione tanto grande non è semplice” ha confessato su Instagram il forte schiacciatore della Trentino Volley. “Beh, non le ho ancora trovate, ma forse il senso dello sport, quello vero, è proprio qui. Ci fa vivere delle emozioni che non si riescono ad esprimere”.

Campione del mondo a distanza

Seppur lontano dalla squadra, Lavia è sempre stato ‘vicino’ ai suoi compagni di squadra. Lo ha fatto dagli studi Rai, ma anche – come rivelato da De Giorgi – con un saluto alla squadra che ha dato la carica prima della finalissima con la Bulgaria.

Ed ecco che finalmente, 24 ore dopo il trionfo, è arrivato il momento di tirar fuori ciò che prova. “Sono orgoglioso, felice e grato. E se le mani ancora sono un po’ tremanti mentre scrivo questo post, di certo non lo è la convinzione di essere parte di un gruppo eccezionale. Siamo ancora campioni del mondo. Grazie”.

Da capitan Giannelli a Romanò: la reazione dei compagni

Sui social come in campo: tutti hanno avuto un pensiero per il 25enne campione calabrese. Capitan Giannelli ha anche indossato la sua 15 per ricordare al mondo che sul successo dell’Italvolley è impresso anche il nome di Lavia. Il post dello schiacciatore ha scatenato gli azzurri, oltre che i tifosi. Dai cuori di Giannelli al “sempre con noi” di Roberto Russo e Giovanni Gargiulo.

“Con noi in ogni momento” scrive invece Yuri Romanò. Sono davvero tanti i messaggi dei sostenitori di questa meravigliosa Italia capace di servire il bis Mondiale. “E di nuovo fiumi di lacrime! Non solo colleghi ma soprattutto amici. Che gruppo, che squadra! Uniti dentro e fuori il campo. Che meraviglia. Grazie di cuore per le emozioni che solo voi sapete regalarci” aggiunge Clelia. “Ieri le tue lacrime e le parole dei tuoi compagni hanno fatto piangere tutti noi. Siete una famiglia e questa sarà sempre la forza di questo gruppo” chiosa Francy.