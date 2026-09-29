Le precarie condizioni dello schiacciatore, reduce da un grave infortunio, hanno condizionato il rendimento della Nazionale azzurra: la voglia di tornare al top è altissima.

La sua assenza s’è notata, eccome. Del resto, uno come Alessandro Michieletto si fa sentire quando è in campo e anche quando non c’è: la differenza, nell’uno e nell’altro caso, è stimabile più o meno in 20-25 punti a favore. Come partire da 1-0 in ogni partita. Agli Europei le precarie condizioni dello schiacciatore del Trentino Volley, fuori da ogni competizione da novembre 2025 quando rimediò una frattura da stress incompleta del peduncolo destro della quarta vertebra lombare, hanno inciso e non poco sul rendimento deludente dell’Italia di Fefé De Giorgi, fuori inopinatamente ai quarti di finale della kermesse organizzata in casa. Proprio Michieletto, però, promette di rivelarsi il jolly per il futuro.

Volley, gli Europei “a piccole dosi” di Michieletto

Lo spiker di Desenzano del Garda, 25 anni il prossimo 5 dicembre, ha assaggiato il campo tra Napoli, Modena e Torino, le tre tappe del tour continentale degli Azzurri che hanno mancato la qualificazione alla Final Four di Milano. Ma lo ha fatto a piccole dosi, inevitabilmente. Le sue uscite sono state centellinate e limitate a pochi scambi per ogni partita. Dieci mesi di stop, del resto, sono tanti. Un periodo lunghissimo, soprattutto per un talento esplosivo come Michieletto. Costretto – ma non è colpa di nessuno – a vivere da “comparsa” il flop dei suoi compagni. Adesso non vede l’ora di riprendersi tutto.

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Lo schiacciatore già a Trento per la nuova stagione

La voglia di tornare subito protagonista è talmente grande che Michieletto ha anticipato di alcuni giorni il rientro a Trento per mettersi subito al lavoro in vista della nuova stagione. “C’è voglia di tornare in campo e di ritrovare la mia condizione migliore”, ha spiegato a Trentino Volley TV. “Da qui la scelta con lo staff di prendere pochi giorni di riposo e di continuare il lavoro di recupero che sto facendo per farmi trovare pronto il prima possibile“. Un ‘riassaggio’ del campo già cominciato agli Europei: “Ancora ci sono degli step da fare e sono convinto che questi giorni servano per farlo bene, con calma. Il lavoro che abbiamo in programma è ottimo. Mi sento bene fisicamente, devo ritrovare un po’ di lavoro con la palla, però ci vuole tempo”.

Italia, De Giorgi e Manfredi puntano su Michieletto

Ci sarà bisogno del miglior Michieletto per mantenere l’Italia sul tetto del mondo ai prossimi Mondiali in Polonia e per staccare il visto per le Olimpiadi, che non sono ancora blindate. In Michieletto De Giorgi conta al punto da averlo portato agli Europei anche a mezzo servizio, o forse addirittura al 30%. Di Michieletto ha parlatto anche il presidente federale Manfredi quando ha accennato alle “assenze” che hanno condizionato il rendimento della Nazionale. L’azzurro, però, può attendere perché per adesso ci sarà da pensare al club, a Trento. “Ci siamo rinforzati parecchio e vogliamo riscattare la scorsa stagione. Anch’io personalmente ho abbandonato troppo presto i ragazzi, ora vogliamo fargli grandi cose”.