Italvolley Mondiale, gli eroi di De Giorgi da Mattarella con le campionesse di Velasco: la battuta di Panatta

La nazionale maschile di pallavola sarà ricevuta al Colle dal Capo dello Stato insieme a quella femminile per celebrare insieme la storica doppietta Mondiale

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

E, ora, il Quirinale rischia l’overbooking. Già, alle campionesse di Julio Velasco si uniranno gli eroi dell’Italvolley di Fefé De Giorgi: tutti insieme dal presidente Mattarella per celebrare la storica doppietta azzurra ai Mondiali. E a Panatta scappa una battuta in diretta tv sul Capo dello Stato che è anche una stoccata al mondo del calcio.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Che folla al Quirinale: Mattarella celebra l’ItalVolley

Due Mondiali in tre settimane: la pallavolo azzurra non ha rivali. Prima le ragazze di Velasco , in Thailandia, poi i ragazzi di De Giorgi nelle Filippine per un bis clamoroso riuscito solamente all’Unione Sovietica. Senza andare troppo a ritroso nel tempo, l’Italia domina, anche a livello di club, come certificato dalle Champions vinte da Perugia e Conegliano nelle due categorie.

Scatta il momento delle celebrazioni, con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che estende l’invito al Quirinale anche a Giannelli e compagni dopo il secondo Mondiale vinto di fila grazie al successo nella finalissima contro la Bulgaria. “Complimenti e felicitazioni per la meritata vittoria. Dopo aver visto la semifinale con la Polonia ero ottimista sul successo finale. Vi aspetto al Quirinale per ringraziarvi”, questo il messaggio dell’inquino del Colle agli azzurri.

Quando saranno ricevuti De Giorgi, Velasco e i loro assi

Fefè e Julio, i due volti della pallavolo. De Giorgi impreziosisce la sua brillante carriera con il quinto titolo Mondiale: dopo i tre da giocatore nella Generazione di Fenomeni, i due da ct. Semplicemente immenso, proprio come il mago di La Plata, che al timone della nazionale femminile ha vinto pure due Nations League consecutive e la medaglia d’oro – la prima della storia – alle Olimpiadi di Parigi.

Danesi e Giannelli guideranno – da capitani – l’Italia del volley per cui il Quirinale spalanca le porte. L’appuntamento è fissato per mercoledì 8 ottobre alle ore 16:00. Saranno presenti anche il presidente Giuseppe Manfredi e il numero uno del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Luciano Buonfiglio.

La battuta di Panatta al Capo dello Stato

L’impresa dell’Italia a Manila ‘dà un calcio al calcio’, un tempo motivo d’orgoglio dello sport italiano, e stravolge i piani delle tv. Lo ha sottolineato anche Adriano Panatta nel corso della Domenica Sportiva: “Quando si vince un Mondiale, è doveroso che sia così”.

Poi l’ex campione, apprezzatissimo per la sua schiettezza, dedica una battuta a Mattarella che si rivela una bordata al mondo pallonaro del Belpaese caduto in disgrazia: “Vorrei regalare un pensiero al nostro Presidente che ha un viavai e un traffico di nazionali continuo al Quirinale: il nuoto, il tennis, le ragazze del volley…”.