L'ammissione del CT dopo il 3-0 alla Polonia: "L'infortunio di Lolly ci ha toccato il cuore". Ecco chi può prenderne il posto nel torneo continentale al via il 21 agosto.

La risposta è stata da grande squadra, qual è l’Italia. Tre a zero alla Polonia nell’ultimo atto del torneo pre-Europeo di Koszalin, con gli occhi ancora gonfi di lacrime per l’infortunio occorso a Loveth Omoruyi. Le Azzurre hanno chiuso con l’ennesima vittoria la fase di preparazione al torneo continentale, tra una settimana – il 21 agosto – si farà sul serio col match inaugurale a Goteborg contro la Croazia. Gli Europei sono l’unico titolo che manca alla Nazionale di Velasco, che ha già messo in bacheca due VNL e – soprattutto – l’oro olimpico e mondiale. Adesso però la priorità è diventata sostituire Omoruyi.

Omoruyi, l’infortunio è ancora più grave di quanto comunicato?

L’infortunio della schiacciatrice di Vallefoglia, peraltro, potrebbe essere stato ancor più grave del previsto. Lo si evince dalla lettura del comunicato della società marchigiana, in cui si fa cenno a un “trauma complesso al ginocchio sinistro, con rottura totale del legamento crociato e rottura parziale del lgamento collaterale laterale e del menisco mediale con trauma osseo del condilo femorale”. La nota della Federazione italiana riportava genericamente “la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro“. Purtroppo concordi, entrambe le versioni, nell’indicare tempi lunghi di recupero e la necessità, per Omoruyi, di sottoporsi a un intervento chirurgico.

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La promessa di Velasco: “Loveth sarà con noi la prossima estate”

La schiacciatrice di Vallefoglia non potrà ovviamente esserci agli Europei e salterà anche la fase iniziale della stagione col club. “Abbiamo giocato bene, pur trovandoci un po’ in emergenza“, ha spiegato Velasco dopo la partita con la Polonia. E ha ammesso: “Adesso dovremo riflettere sulle soluzioni per il futuro, ma ho visto una squadra con grande spirito, efficace sia dal punto di vista tattico sia tecnico. Sono molto soddisfatto. L’aspetto negativo è l’infortunio di Lolly che ci ha toccato il cuore e nelle emozioni, perché è una ragazza che si meritava il meglio. Nella partita di VNL per il terzo posto contro la Cina aveva giocato bene e ora nel suo miglior momento ha avuto un infortunio che sarà lungo, ma la prossima estate – la promessa di Julio – sarà con noi di nuovo“.

Chi al posto di Omoruyi? Le diverse opzioni al vaglio del CT

Intanto, come confessato dal CT, sono giorni di riflessione: chi prenderà il posto di Loveth nel roster dell’Italia per gli Europei? Sono diverse le opzioni a disposizione di Velasco. Una delle più gettonate porta ad Alice Degradi, recentemente passata alla corta di Davide Mazzanti in Turchia, che nel 2024 fu fermata a sua volta da un infortunio poco prima delle Olimpiadi di Parigi con la Nazionale. C’è poi Merit Adigwe, un’opposta, anche se Velasco ha “bocciato” la soluzione Egonu-Antropova insieme in sestetto. Occhio ad Alessia Bolzonetti, compagna di squadra di Omoruyi a Vallefoglia, mentre non sarebbe da escludere la convocazione di una tra Josephine Obossa e Alice Tanase, impegnate con l’Italia B.