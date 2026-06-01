Italvolley, Orro e Sylla dal Mugello al...Pavesi: di nuovo al lavoro con la Nazionale (ma non con Velasco...)

Vacanze finite per Orro e Sylla, che si sono aggregate alla Nazionale B di Carlo Parisi (e c'è anche Fahr). De Giorgi "assolve" la maschile dopo il ko. con la Turchia.

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Hanno deviato prima per il Mugello, poi preso direttamente la strada che porta al Centro “Pavesi” di Milano per riprendere la preparazione. Perché le vacanze di Myriam Sylla e Alessia Orro sono ufficialmente terminate: la bandiera a scacchi (in tutti i sensi) è arrivata nel circuito toscano, sede della tappa italiana del motomondiale, dove hanno avuto l’onore di sventolare (appunto) la bandiera a scacchi nella gara di Moto3, invitate d’onore a un appuntamento che ha richiamato tantissimi sportivi (oltre che quasi 180mila presenze nei tre giorni di gare). Ma adesso per le due giocatrici della nazionale (ma di stanza in Turchia) è tempo di tornare al lavoro.

Alessia e Myriam, vacanze finite: al lavoro con la nazionale B

A Milano hanno trovato anche Sarah Fahr, che aveva ripreso gli allenamenti già la scorsa settimana. Le tre azzurre sono state accolte dalle ragazze delle nazionale B, quella allenata da Carlo Parisi, che a loro volta dal 1° giugno lavoreranno per uno stage in vista dei prossimi appuntamenti estivi (ci sono Valeria, Bolzonetti, Bonelli, Caruso, Eze, Frosini, Gannar, Gardini, Nardo, Obossa, Pelloni e Tanase).

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Un primo approccio d’azzurro per Sylla e Orro, che non giocano da più di un mese, con la fine della stagione in Turchia che ha visto il Galatasaray di Myriam chiudere al quinto posto (ma con la vittoria della CEV Cup a impreziosire l’intera stagione) e il Fenerbahce di Alessia battuto nella finale del campionato dal VakifBank dopo 5 tiratissime gare, e con solo un trofeo (la Supercoppa vinta a inizio stagione) in bacheca. Un bilancio un po’ troppo stringato per la formazione di Istanbul, che medita già un pronto riscatto nell’annata che seguirà a Eurovolley, dove pure Orro conta di tornare a mettersi una medaglia pesante al collo.

De Giorgi “assolve” i ragazzi: “Certi ko. aiutano a crescere”

Intanto nel fine settimana s’è chiuso il trittico di test della nazionale maschile di Fefè De Giorgi, che contro la Turchia è andata incontro a una battuta d’arresto abbastanza eclatante (0-3) dopo aver vinto in rimonta e con qualche patema d’animo contro il Belgio (3-2).

“I tanti impegni ravvicinati sicuramente hanno messo a dura prova i ragazzi, ma la VNL richiederà molti sforzi e dunque queste partite sono quanto di più propedeutico possa esistere per il progetto che intendiamo portare avanti”, ha spiegato il CT.

“Volevo vedere una reazione dopo la partita di sabato con il Belgio e indubbiamente c’è mancata un po’ di brillantezza. La squadra però ha dato tutto quello che aveva, ma dopo aver perso nel finale i primi due set c’è mancata un po’ di qualità per rialzare la testa e rimettere in piedi la partita. Queste sconfitte sono importanti anche come passaggio e superamento di certe dinamiche. Questa è una nazionale molto giovane e possiamo essere ottimisti: i tanti debuttanti dimostrano la sinergia che c’è tra tutte le componenti”.