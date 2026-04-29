Italvolley, scoppia il caso Piva: perché non è stata convocata? Velasco non spiega e s'arrabbia

L'unica schiacciatrice italiana titolare nell'ultima finale Scudetto tra Milano e Conegliano esclusa dal gruppo per la VNL. Il CT stizzito: "Chiedetemi di Adigwe".

Una delle massime più celebri che gli vengono attribuite è: “Chi vince festeggia, chi perde spiega”. E Julio Velasco, che alla guida dell’Italia del volley ha semplicemente vinto tutto ciò che c’era da vincere, probabilmente ha ritenuto di non dover spiegare proprio niente. Fatto sta che, da quando ha ufficializzato le convocazioni per gli impegni in VNL, il torneo estivo in programma tra giugno e luglio con Final Eight in programma a Macao, è scoppiato un piccolo caso. Probabilmente il primo, da quando il santone italo-argentino è alla guida della Nazionale femminile. Avrebbe potuto farlo sgonfiare lui stesso, invece su Rebecca Piva ha dato una risposta piccata destinata ad alimentare dubbi e sospetti.

Volley, Rebecca Piva non convocata per la VNL

La questione è: perché tra le 36 convocate nei gruppi A e B non figura una delle migliori schiacciatrici del massimo campionato? L’unica italiana di posto 4 titolare nelle ultime finali Scudetto tra Milano e Conegliano, nonché una delle “spikers” con le statistiche migliori dell’A1, italiane e non. Piva, infatti, nelle 36 presenze stagionali col Numia Vero Volley Milano ha messo a segno 374 punti: solo Knollema, Gardini, Davyskiba, Nervini e Lhanier hanno fatto meglio. Inoltre, la giovane bolognese classe 2001 è riuscita a ritagliarsi spazi sempre più importanti in una squadra forte e competitiva come quella capitanata da Paola Egonu. La Nazionale, probabilmente, sarebbe stata una tappa cruciale per crescere ulteriormente.

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Rabbia Velasco: “Domanda su Piva senza senso”

C’è di più. L’anno scorso Velasco illustrò proprio la “ratio” che avrebbe guidato le convocazioni: “Le giovani che hanno scelto o sceglieranno di andare a fare le riserve in un grande club non verranno convocate in Nazionale“. Piva titolare a Milano lo è diventata a tutti gli effetti: perché non è stata chiamata a far parte di un organico ampliato che, tra prime e seconde linee, comprende ben 11 schiacciatrici? Lo hanno chiesto al CT, che ha dato una risposta stizzita, quasi arrabbiata: “È una domanda che non ha senso, non verrebbe mai fatta a un allenatore di calcio. Si parla di chi c’è, non di chi non c’è. Nessun allenatore spiega perché non c’è una giocatrice, nessuno”.

Italvolley: l’eccezione Adigwe e l’esclusione di Piva

In realtà agli allenatori di calcio vengono fatte costantemente domande del genere (e molti s’arrabbiano). La verità è che Velasco s’era preparato a rispondere a un altro quesito: “Mi stupisco che nessuno mi chieda di Adigwe, che non è titolare, mentre io ho sempre detto che convoco chi gioca titolare. Lei è l’eccezione che conferma la regola“. Bene, dunque, dar spazio ad Adigwe, che dalla panchina quest’anno ha risolto tanti problemi alle Pantere di Santarelli. Ma perché negarlo a Piva? C’entra forse la breve e turbolenta esperienza di Velasco a Busto Arsizio nel 2023, quando non sembra aver legato troppo con la giovanissima Rebecca, appena arrivata da Casalmaggiore? Julio avrebbe potuto spiegarlo. Ma lui non spiega: vince.