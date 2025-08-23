Italvolley, che tegola: Lavia salta i mondiali e si opera a una mano. L’Itas Trentino accusa la FIPAV

Una caduta in allenamento a Verona costa il mondiale e buona parte della prossima stagione a Daniele Lavia: per De Giorgi una fardello pesante in vista della rassegna iridata

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Una caduta in allenamento e l’estate di Daniele Lavia si trasforma in incubo. Con Fefè De Giorgi che perde uno dei tasselli di riferimento del sestetto azzurro in vista dei mondiali: lo schiacciatore dell’Itas Trentino è stato già sottoposto a intervento chirurgico per ridurre la frattura scomposta ed esposta pluriframmentaria con associate lesioni tendinee a carico delle falangi del quarto e del quinto dito, il motivo per il quale Lavia si vedrà costretto a saltare il mondiale. Con l’Itas che ha minacciato di adire a vie legali, infuriata per la gestione dell’infortunio da parte dello staff della nazionale.

Brutto infortunio per Lavia

Daniele Lavia non sarà ai Mondiali in programma dal prossimo 12 settembre nelle Filippine. Lo schiacciatore della Itas Trentino si è infortunato in allenamento con la Nazionale a Verona ed è stato costretto ad andare sotto i ferri. Per lui, frattura scomposta ed esposta pluriframmentaria con associate lesioni tendinee a carico delle falangi del quarto e del quinto dito.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Un problema non da poco e che richiede tempi lunghi per un ritorno in campo. Lavia è stato operato presso l’Ospedale Borgo Trento di Verona dai dottori Carain e Giardini del reparto di Chirurgia. Intervento per la ricostruzione osteotendinea e dei tessuti molli della mano perfettamente riuscita, come evidenziato dal comunicato ufficiale della Federvolley.

De Giorgi costretto a correre ai ripari

Nelle prossime due settimane, la mano sarà protetta e immobilizzata da uno speciale tutore, con l’azzurro che inizierà poi il lungo percorso di recupero. Una tegola pensatissima, dopo la stagione straordinaria di Lavia, che complica i piani di De Giorgi, costretto a fare a meno di un titolarissimo in vista della rassegna iridata. Il posto nel sestetto iniziare dovrebbe, ora, spettare a Mattia Bottolo. L’obiettivo resta quello di provare a difendere il titolo conquistato tre anni fa, ma con un Lavia in meno le cose rischiano di farsi più complesse.

La rabbia dell’Itas

Intanto, l’Itas Trentino punta il dito contro la FIPAV e va all’attacco con un durissimo comunicato che annuncia battaglia: “La dirigenza oggi vuole solo pensare ad accogliere quanto prima Daniele per iniziare il lavoro fisico-terapico più opportuno per un recupero ottimale del giocatore. Nei prossimi giorni verrà invece affrontata con i vertici federali la tematica riguardante le responsabilità, ivi comprese quelle economico-finanziarie, considerando che l’atleta, per un infortunio subìto durante il lungo periodo di convocazione con la Nazionale Italiana, dovrà saltare una parte importante del Campionato di SuperLega, con un notevole danno per il Club”.